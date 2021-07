Wat een suspense: Hamilton knalt Verstappen al in openingsronde uit de race, waarna hij na bloedstollend einde ook nog zege pakt | Formule 1

Formule 1Lewis Hamilton heeft een tumultueuze Formule 1-manche van Groot-Brittannië gewonnen. De zevenvoudige wereldkampioen tikte na een halve ronde WK-leider Max Verstappen aan, waardoor de Nederlander ongenadig hard in de bandenmuur vloog. De medische situatie van Verstappen lijkt oké, al ondergaat hij wel nog bijkomend onderzoek. Hamilton kreeg tien seconden straftijd, maar rolde in de voorlaatste ronde alsnog de onfortuinlijke Charles Leclerc op, die na de herstart een hele race op kop reed, maar dus zijn eerste overwinning van het seizoen door de neus zag geboord. In het WK-klassement ziet Verstappen zijn voorgift op Hamilton logischerwijze flink slinken.













Vanop de pole dacht Max Verstappen rivaal Lewis Hamilton een nieuwe tik uit te delen. In het hol van de leeuw, nog wel. Verstappens plannetje hield amper een halve ronde stand. Hamilton vertrok goed, bestookte de Nederlander meermaals en het was de Brit die bij een nieuw inhaalmanoeuvre een tik uitdeelde. Helaas letterlijk. De gevolgen waren desastreus. Verstappen vloog in de Copse-bocht ongenadig hard in de bandenmuur. Met hulp kroop-ie uit het wrak, wuifde hij naar de Oranje-fans en stapte hij op eigen houtje de ambulance in.

Geen zware blessures, zo lijkt op het eerste gezicht, al volgt er straks nog een uitgebreide medische check-up. "Het ziet er in eerste instantie wel goed uit" vertelde vader Jos bij AD. "Het was zeker een flinke klap. Max voelde zich licht in het hoofd en gaat naar het ziekenhuis voor een CT-scan. Hij had ook pijn aan de schouders en zag een beetje blauw overal."

De crash. © Twitter



De organisatie koos voor de rode vlag. Het takelen van de Red Bull bleek een hele klus. Ondertussen woedde de discussie of Hamilton fout trof. Volgens hemzelf niet – “Ik gaf Max voldoende ruimte”. Red Bull-baas Christian Horner zag het anders. “Hamilton treft alle schuld. Ik hoop dat er naar gehandeld wordt.” De FIA boog zich over de zaak, uiteindelijk kreeg Hamilton tien seconden straftijd te vervullen bij de eerste pitstop.



Een veertigtal minuten na de crash kwam de hervatting van de wedstrijd. Leclerc profiteerde van het incident om naar de kop te gaan en vertrok dus bij de herstart vanaf P1. De jonge Monegask deed het prima, reed Hamilton op anderhalve seconde, kampte even met motorproblemen, maar bleef comfortabel leider, ook al omdat de Brit dus die straftijd kreeg.

Voorlaatste ronde

Ook na het rondje pitstops bleef Leclerc secuur sturen. Bottas nam na de pit van Hamilton P2 even over en was de eerste achtervolger, maar kreeg geen sikkepit van de achterstand af. En toen kwam plots Hamilton opzetten – gedreven door de straftijd -, met het ene aalvlugge rondje na het andere. Eerst ging hij makkelijk voorbij Bottas – teamorders – nadien vloog hij richting de onfortuinlijke Leclerc. Op negen ronden van het einde: een verschil van zeven seconden. Op zes ronden van het einde: drie seconden en in de voorlaatste ronde ging Lewis hem voorbij… De 140.000 (!) fans door het dolle heen, hún nationale held had het laatste woord.



De vierde zege van Hamilton dit seizoen. Verstappen blijft WK-leider, maar de voorgift is aanzienlijk geslonken. Van de 33 punten voor de race blijven er slechts 8 over. Op 1 augustus is de volgende wedstrijd in Hongarije.

Hamilton: “Agressief van beide kanten”

Hamilton wilde na de race geen schuld bekennen. “Het begin was agressief van beide kanten, maar volgens mij zat ik naast Max in de bocht. Het was een moeilijke race, maar dankzij het publiek en geweldig teamwork hebben we gewonnen. Het thuispubliek is het beste. Een droom wordt werkelijkheid.” Voor nummer twee Charles Leclerc was die plek geen teleurstelling. “Het was een goede race, maar ik had aan het einde een beetje te weinig snelheid. We zijn met Ferrari op de goede weg, ik kijk uit naar de rest van het seizoen.”



Lewis Hamilton. © REUTERS



© REUTERS



© REUTERS





