W Hotels debutta in Italia con l’apertura di W Rome

Come parte del portafoglio di 30 marchi alberghieri di Marriott Bonvoy, W Hotels Worldwide si è affermata in Italia con l’inaugurazione di W Rome.

Situato in Via Liguria, vicino a Piazza di Spagna, l’hotel di 162 camere si estende su due palazzi adiacenti del XIX secolo. W Rome è di proprietà di King Street Capital Management, una società di investimento internazionale, manager dello sviluppo Omnam Investment Group e società di gestione patrimoniale italiana Kryalos SGR.

“Strati di storia antica, cibo e vino eccezionali, opere d’arte e architettura spettacolari, oltre a un genuino senso di accoglienza da parte della sua gente: non c’è posto come l’Italia e nessuna città come Roma”, ha affermato Tom Jarrold, Global Brand Leader, W Hotels Worldwide .

“È questa gioia di vivere italiana che si fonde così bene con l’energia ispiratrice dell’esperienza W Hotels. W Rome riunisce design inaspettato, spazi sociali accoglienti e lo straordinario talento degli chef Ciccio Sultano e Fabrizio Fiorani per creare un ambiente rinfrescante e altamente esperienziale lente del lusso moderno.”