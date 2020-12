Virus mutante comparso nel Regno Unito: un primo caso rilevato in Italia

BROADCAST – Il ministero della Salute italiano ha detto domenica che un paziente contagiato con la variante del nuovo coronavirus che colpisce il Regno Unito è stato identificato presso un ospedale di Roma.

L’annuncio arriva ore dopo quello sulla sospensione dei voli dal Regno Unito, colpito da un nuovo ceppo del coronavirus sospettato di essere più contagioso. L’Italia ha rilevato domenica un primo caso di contaminazione da questa variante del Covid, annunciato in un comunicato diffuso in serata dal ministero della Salute transalpino. L’ospedale militare del Celio di Roma ha evidenziato “il genoma del virus SARS-CoV-2 di un soggetto risultato positivo alla variante (del virus Covid-19, ndr) riscontrata nelle scorse settimane in Gran BretagnaIl paziente identificato con la struttura sanitaria era da poco rientrato dal Regno Unito in aereo, e lui ei suoi parenti sono in isolamento, secondo la stessa fonte.

Denominato “VUI 202012/01” (per “Variant Under Investigation”, una variante in esame), il nuovo ceppo include diverse mutazioni e, secondo le prime valutazioni, porterebbe fino al 70% in più di contagiosità del nuovo coronavirus. All’inizio di questa domenica, l’Agenzia europea per il controllo delle malattie (ECDC), che comprende circa 30 paesi, inclusi i membri dell’UE e il Regno Unito, aveva “non escluso“che questi ultimi circolano fuori dal territorio britannico. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva da parte sua invitato i suoi membri in Europa a”rafforzare i loro controlli“A causa della nuova variante del coronavirus che circola nel Regno Unito, ha detto domenica all’Afp la sua filiale europea. READ Coronavirus, Regno Unito: oltre 18.000 infezioni. In Francia 13mila. Brigitte Macron in isolamento. In Belgio "abbiamo perso il controllo"

“Il Regno Unito ha lanciato un avviso su una nuova forma di Covid che si dice sia il risultato di una mutazione nel virus. Come governo abbiamo il dovere di tutelare gli italiani e, per questo (…), firmeremo, con il ministro della Salute, un decreto per la sospensione dei voli con la Gran Bretagna“, ha scritto in mattinata Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, sul suo account Facebook. “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia alle persone che vi hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni“, Ha detto nel pomeriggio il ministro della Salute Roberto Speranza in un comunicato”.Chi già in Italia proviene da questo territorio è tenuto ad eseguire un test antigenico o molecolare“, ha aggiunto il ministro.”La variante di Covid recentemente scoperta a Londra è preoccupante e dovrà essere ulteriormente studiata dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima cautela», Ha concluso il Sig. Speranza.

Il testo dell’ordinanza, molto breve, specifica che la decisione entrerà in vigore alla data della sua adozione, questa domenica, ma senza dare il tempo, e che rimarrà valida fino al 6 gennaio. Questa misura arriva il giorno dopo l’annuncio da parte del primo ministro britannico Boris Johnson di un ricontenimento di Londra, del sud-est dell’Inghilterra e di parte dell’est, dopo la scoperta di una variante del Covid -19 in queste zone. READ Sogno Atalanta, Inter (quasi) all'inferno. E la Champions League ne ha già 6 qualificati

