Un'altra dimostrazione di Pogacar, inarrestabile!

In questo primo grande incontro in montagna i favoriti erano prevedibili. L'ottava tappa del Giro 2024, lunga 152 chilometri, è iniziata rapidamente con una fuga di tre corridori, catturati da un gruppo di inseguitori, tra cui Romain Bardet, Julian Alaphilippe e Valentin Barrett-Pinter. Se il gruppo di 14 corridori ha condotto la corsa per diversi chilometri, è stata la formazione degli Emirati Arabi Uniti a dettare il ritmo del gruppo. Dopo le prime due salite di Forca Capistrello e Croce Abbio, i primi hanno affrontato l'ultima grande salita dei Prati di Tivo. Alla fine, dopo pochi chilometri, Valentin Paret-Peintre non è riuscito a completare la tappa. Nella gara finale, Tadej Pogacar ha battuto il suo secondo classificato nella classifica generale, Daniel Martinez e Ben O'Connor. La classifica generale nelle prime posizioni non cambia.