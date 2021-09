Una scelta in nazionale francese per l’Alvernia Romain Bardet e Remy Cavagna, non per Julian Alaphilippe

Uno torna al Tricolore, l’altro continua. Assente dalle Olimpiadi di Tokyo, Romain Bardi (DSM Team) incontrerà la squadra francese per l’Europeo, dall’8 al 12 settembre, mentre Remy Cavagna (Deceuninck-Quick-Step) onorerà la seconda selezione consecutiva dopo il raddoppio. , corsa su strada e cronometro, lo scorso luglio in Giappone.

I corridori dell’Alvernia sono stati selezionati nella selezione svelata mercoledì dalla Federazione Ciclistica Francese, a differenza del campione del mondo Julien Alaphilippe.

Julian Alaphilippe preferisce entrambi i mondi

Ovviamente il leader di Dekuninj ha avuto il suo posto nella squadra guidata dall’allenatore Thomas Voekler. Ha preferito però scegliere di prendere parte al Giro di Gran Bretagna (5-12 settembre), con nel mirino i Mondiali 2021, appuntamento che il Montluçonnais promette con impegno e chiara volontà di mantenere la maglia del fiocco. – in-ciel il 26 settembre nelle Fiandre.

Attualmente, miglior scalatore maglia a pois della Vuelta, dopo aver conquistato una vittoria di tappa, Romain Bardet sarà uno dei capitani della squadra francese a Trento, il 12 settembre, in trasferta, compreso il percorso annunciato come “Raw” dal FFC.

Queste responsabilità, il climber di Brivadois condividerà privatamente con Guillaume Martin (Cofidis), secondo in Vuelta in questo momento, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), vincitore della Sunday Classic Brittany e rientrato Thibaut Benoît (Groupama-FDJ), per non parlare di Warren Bargil ( Arkia), il nuovo vincitore del Tour du Limousin.

Cavagna puntato sulla prova del tempo

Argento l’anno scorso in questi Campionati Europei, nella cronometro, vinta dal fantino svizzero Stefan Kung (Groupama), al suo fianco Remy Cavagna tornerà a schierarsi contro il tempo e non su strada, ed è comunque il Campione di Francia in carica .

Questa volta il test si svolgerà tre giorni prima dell’evento online, giovedì 9 settembre e si svolgerà su una distanza abbastanza breve (22,4 km) per il campionato, che non dovrebbe irritare Cavagna, il francese campione in major lo scorso anno e due volte il vincitore di questa stagione, in questo esercizio (tappe del Tour de Romandie e del Tour de Poland).

Raffaello Rochet