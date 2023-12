Uffici franco-italiani e spazi di coworking chiavi in ​​mano a Milano

Cerchi uno spazio flessibile a Milano, dove lavorare per un giorno o più mesi, organizzare un meeting o incontrare i tuoi clienti? E cosa c’è di più in un contesto dinamico franco-italiano? Nel cuore della comunità imprenditoriale franco-italiana, il Booster, Business Center della CCI France Italy offre diverse soluzioni di alloggio chiavi in ​​mano, vicino al centro di Milano.

Dipendenti distaccati da aziende francesi, start-up, VIE o lavoratori autonomi in Italia… Il Business Center di Camera di Commercio – CCI Francia Italia, Il Booster, accoglie tutti i profili dei lavoratori, all’interno delle proprie sedi di Milano. Un vasto spazio di lavoro di 490 m², completamente attrezzato, sicuro e adattato ai nuovi metodi di lavoro.

In open space o in ufficio chiuso, le soluzioni hosting vogliono essere flessibili per soddisfare le diverse esigenze:

• Uno spazio di lavoro individuale con linea telefonica dedicata, accesso Internet WIFI e cavi ad alta velocità, stampante/fotocopiatrice, manutenzione computer o telefono.

• Accesso alle sale riunioni dotate di schermi e apparecchiature per audio e videoconferenze.

• Una reception multilingue per ricevere visitatori o clienti, ricevere e distribuire la posta.

• Supporto da parte del team “business support” della Camera, a disposizione per qualsiasi consulenza.

La chiave per gli inquilini è garanzia di comodità e semplicità, ma anche di accesso sicuro.

È un luogo di scambio e di lavoro, ma anche uno spazio franco-italiano dove è possibile condividere con persone che stanno attraversando sfide interculturali simili alle nostre.

Un luogo di scambio, un acceleratore di business

Molto più di un semplice luogo di lavoro, Il Booster mira ad essere un vero e proprio luogo di vita e scambi tra professionistinel cuore della comunità imprenditoriale franco-italiana.

“Il centro d’affari Le Booster della CCI permette di incontrare persone di tutti gli ambiti professionali: start-up, aziende in crescita, persone del VIE (International Business Volunteering)… È un luogo di scambio e di lavoro, ma anche un luogo di incontro franco-italiano spazio in cui è possibile condividere con persone che stanno attraversando sfide interculturali simili alle nostre. Un luogo accogliente dove la vita è bella, pur avendo tutto il necessario per lavorare nelle migliori condizioni”assicura Marine GHIRARDINI – Back Office Italia a PREVOR.

Abbastanza per consentireaccelerare il tuo business in Italia, soprattutto perché il Business Center offre a offerta chiavi in ​​mano servizi integrati per supportare ciascun lavoratore nei propri progetti.

Un mondo di lavoro franco-italiano, esperto e specializzato, che si rivela tanto più appropriato quando si avvia la propria attività in Italia.

I servizi offerti sono adattati alle esigenze delle aziende che si affermano in modo sostenibile in Italia 5 (…)

“IMT Partners sta aprendo la sua attività di gestione della transizione in Italia e inizialmente ci è sembrato naturale passare attraverso la CCI per aiutarci a comprendere gli approcci sia delle aziende francesi che di quelle italiane. Prima di comprendere appieno come lanciare e installare la nostra presenza in Italia, abbiamo voluto insediarci nello spazio di coworking CCI a Milano. I servizi offerti sono adattati alle esigenze delle aziende che si affermano in modo sostenibile in Italia e i team sono sempre disponibili”testimonia Kulmie Samantar – Partner IMT Partners.

Una posizione strategica

Gli uffici sono ubicati nelle immediate vicinanze del centro storico di Milano, facilmente accessibile qualunque sia il mezzo di trasporto.

Prenotazione dello spazio di coworking franco-italiano

L’affitto degli uffici può essere a breve o lungo termine, secondo la formula Full-time (5 giorni a settimana) o Flessibile (2 o 3 giorni a settimana). Per disponibilità immediata è possibile riservare lo spazio lavorativo (ufficio o sale riunioni) per la giornata, direttamente on-line.

Contatto e informazioni aggiuntive

Indirizzo: Via Leone XIII, 14 – Milano

E-mail: [email protected]