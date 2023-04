Tutto l’oro del mondo può stare in un cubo sorprendentemente piccolo

Qualche giorno fa c’era un uomo Ha trovato un’enorme pepita d’oro in Australia. Altre, molto più pesanti, sono state scoperte in passato, in particolare durante le varie eruzioni che si sono svolte alla fine dell’800 in California, Australia e Alaska. Dobbiamo quindi credere di aver scoperto un’enorme quantità di oro sulla terra. In effetti, tutto quell’oro potrebbe stare in un cubo di pochi metri di lato.

Quanto oro abbiamo trovato?

Ovviamente, è difficile determinare con precisione la quantità totale di oro scoperto finora nel mondo. Ciò è in parte dovuto al fatto che è difficile quantificare ciò che è stato estratto in modo informale o illegale. Tuttavia, alcune stime suggeriscono un importo intermedio Tra 190.000 e 200.000 tonnellate . La maggior parte di questo minerale è stata estratta negli ultimi 50 anni a causa del miglioramento delle tecniche di estrazione e dell’aumento della domanda, in particolare per la gioielleria e altri usi industriali. Inoltre, la natura quasi indistruttibile di questo metallo e la sua capacità di essere riciclato significa che tutto questo oro è ancora disponibile in una forma o nell’altra.

Ancora oggi si stima che Da 2700 a 3300 tonnellate L’oro viene estratto ogni anno, con oltre il 30% di tale attività proveniente dalla miniera nel bacino di Witwatersrand in Sudafrica.

Quanti ne sono rimasti sotto terra?

L’oro si trova in abbondanza 0,0013 ppm nella crosta terrestre. Potrebbe non sembrare molto, ma per confronto, nota che il file Il più raro dei metalli preziosi (Rodio) si trova solo in 0,000037 ppm .

Tuttavia, è difficile stimare quanto oro resta da estrarre nel mondo. comunque, il Indagine geologica degli Stati Uniti Le riserve sotterranee sono stimate in ca 57.000 tonnellate . Se così fosse, significherebbe che circa il 20% dell’oro mondiale deve ancora essere estratto. Le presunte 250.000 tonnellate (estratte e non) potrebbero eventualmente essere conservate. Un piccolo cubo di 23 metri di lato ha un volume di 12.167 metri cubi.

Tuttavia, nonostante i progressi tecnologici consentano un facile accesso a queste riserve, molti depositi non lo sono Economicamente non fattibile . Sappiamo in particolare che ci sono riserve in Polo Sud . Allo stesso modo, si ritiene che alcuni siano sepolti sotto il fondo dell’oceano. Andando oltre, ci saranno anche riserve d’oro sulla luna. Allora lo sfruttamento di queste risorse richiederebbe grandi mezzi, il che non sarebbe encomiabile. Pertanto, è improbabile che saccheggeremo tutto l’oro della Terra.