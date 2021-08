Trasporto. Da oggi importanti novità sulla linea ferroviaria Nizza-Ventimiglia

Novità Nizza Vedi le mie notizie

A causa di lavori, la linea TER tra Nizza (Alpi Marittime) e Ventimiglia (Italia) sarà interrotta dal 30 agosto 2021 al 2 aprile 2022. (© Creative Commons)

Fai attenzione se viaggi in TER tra Carino (Alpi Marittime) e Ventimiglia (Italia). Da questo 30 agosto 2021, due grandi progetti interrompere l’offerta di trasporto.

Infatti, il rinforzo del tunnel Villefranche sur mer e il rinnovo del tracciato sotto il tunnel del Cimiez richiedono disposizioni sul traffico.

Otto mesi di lavoro

Bisognerà anche pazientare, i lavori dovrebbero durare otto mesi per un ritorno alla normalità stimato il 2 aprile 2022.

[ #FlashInfoTERSUD ] ?? 🚧 Variazione del traffico ferroviario tra Nizza e Ventimiglia. 🗓️ Dal 30 agosto 2021 al 02 aprile 2022 Scopri l’app #AssistantSNCF oppure nella pagina lavori del sito: https://t.co/MhhEqhpYxq pic.twitter.com/AO6hqKLeVs – SNCF TER SUD Provenza-Alpi-Costa Azzurra (@TERSUD_SNCF) 20 agosto 2021

La circolazione dei treni non può essere effettuata solo su una corsia tra Nizza ed Eze-sur-Mer per tutto il periodo di costruzione. L’offerta di trasporto e gli orari verranno modificati di conseguenza. Per favore trova i tuoi orari sul sito SNCF.

Si noti che nelle stazioni di Nizza-Riquier, Villefranche sur mer e Beaulieu-sur-Mer, l’accesso al treno (salita e discesa) avverrà sullo stesso binario, indipendentemente dalla destinazione. Traccia 1 dal 30 agosto 2021 al 23 gennaio 2022, quindi traccia 2 dal 24 gennaio al 2 aprile 2022.

