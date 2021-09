tessera sanitaria estesa a trasporti, ristoranti e insegnanti

Come in Francia, l’Italia ha deciso di estendere l’uso della tessera sanitaria, ha annunciato il governo. Ora sarà necessario per gli insegnanti ma anche nei trasporti e nei bar e nei ristoranti da venerdì.

La tessera sanitaria sarà ora obbligatoria per gli insegnanti in Italia, così come per gli utenti dei trasporti pubblici e per i clienti dei ristoranti, ha annunciato il governo giovedì (5 agosto).

Come la Francia dove dal 9 agosto sarà prorogato il pass sanitario, da venerdì sarà obbligatorio il “Green Pass”, prolungamento del certificato digitale Covid dell’Unione Europea per entrare nei cinema e nei musei e nelle palestre, o per mangiare al ristorante interno l’istituzione.

Il pass dimostrerà che il suo titolare è stato vaccinato con almeno una dose, si è ripreso dalla malattia di Covid-19 negli ultimi sei mesi o è risultato negativo nelle ultime 48 ore.

Tessera sanitaria nelle scuole

Il personale scolastico e universitario, così come gli studenti universitari, deve essere munito di tessera sanitaria.

Gli insegnanti che non hanno il pass sanitario per cinque giorni consecutivi saranno sospesi e i loro stipendi congelati, hanno detto i media italiani.

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha dichiarato in una conferenza stampa che oltre l’86% del personale scolastico è stato vaccinato e che questa cifra dovrebbe avvicinarsi al 90%.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha invitato le famiglie a vaccinare i bambini di età superiore ai 12 anni e ha affermato che gli adolescenti avranno accesso a test di rilevamento rapido a prezzi ridotti.

Il “Green Pass” sarà obbligatorio per i passeggeri dei voli nazionali, dei treni a lunga percorrenza e di alcuni traghetti a partire da 1è Settembre.

READ Il significato del viaggio - Eco-hotel alle Azzorre o rifugio in Italia? Corrispondenza di Bernard Bedarida





“Evitare le chiusure”

Roberto Speranza ha affermato che la tessera sanitaria, che ha scatenato proteste in alcuni quartieri, è stata fondamentale per arginare l’aumento del numero di contaminazioni e ha invitato gli italiani a farsi vaccinare.

“I dati sono incoraggianti, con 70 milioni di dosi somministrate”, ha detto il ministro. L’utilizzo della tessera sanitaria “eviterà le chiusure e tutelerà la libertà”, ha sostenuto.

Il periodo di isolamento imposto a coloro che sono risultati positivi o sono stati in contatto con un paziente Covid-19 è ridotto da 10 a 7 giorni per coloro che sono stati vaccinati.

L’Italia è stato il primo Paese europeo a richiedere la vaccinazione di medici e operatori sanitari del settore pubblico e privato. Alle persone non vaccinate è vietato lavorare a contatto con i pazienti. Un gruppo di 300 caregiver italiani è andato in tribunale per cercare di far annullare questo obbligo.

Con AFP