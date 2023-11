sta prendendo forma il futuro grande birrificio italiano a Strasburgo

Solo pochi mesi fa condividevamo con voi il destino del Kelly’s Sibin, un enorme pub irlandese nel centro della città situato tra Homme-de-Fer e rue du 22-Novembre. Una volta chiuso, le sue centinaia di metri quadrati hanno cambiato mani e progetti: uscita Guinness e biliardo, ciao dolce vita e aperitivo. Nel bel mezzo dei lavori, il futuro birrificio italiano comincia a prendere forma. Condividiamo con voi le prime immagini.

Mancano ancora mobili e decorazioni, ma gli oggetti ritrovati qua e là per l’Italia e l’atmosfera rosa neon bastano già per immaginare la partitura di sottofondo che verrà suonata qui dal 2024. I volumi sono imponenti, i soffitti alti, i riferimenti storici e alla cultura pop/food si nascondono ad ogni sguardo.

© Vivien Latuner / Pokaa

600 m2 di Mediterraneo nel cuore di Strasburgo

L’indirizzo che ospiterà circa 350 posti è disposto su due livelli, collegato da una scala. Ciascuno si affaccia su una strada, quella del Vieux-Marché-aux-Vins e dei Jeu-des-Enfants, che può essere facilmente progettata con terrazze per l’aperitivo.

Nel seminterrato, altrettanto grande quanto il piano terra, i bagni e una grande cucina. Quest’ultimo dovrebbe presto ospitare una brigata al completo, impegnata a spedire tranci di pizza, focacce, antipasti e altre 1.000 prelibatezze.

© Vivien Latuner / Pokaa

Apertura nel 2024 e assunzioni a venire

Inizialmente prevista per fine settembre/inizio ottobre 2023, l’apertura è stata posticipata al nuovo anno, probabile causa di un ritardo nei lavori.

Se vuoi far parte di questa avventura e lavorare circondato da salsa di pomodoro e spritz fresco dal 2024, in cucina e in sala, un solo indirizzo email attende le tue dolci parole: [email protected]

© Vivien Latuner / Pokaa