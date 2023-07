Spotify sta aggiungendo il controllo del volume condiviso alla sua funzione di ascolto di gruppo

Crediti immagine: L’ufficio di Martino / Immagini Getty

Spotify sta cercando di migliorare la sua funzione di coda condivisa, la sessione di gruppo, lanciando il controllo del volume condiviso, una nuova capacità che consente agli ascoltatori di regolare il volume di una canzone se condividono un altoparlante compatibile con l’host, afferma la società. annunciare Oggi.

Group Session è una funzionalità solo Premium introdotta per la prima volta nel 2020. Consente a più utenti di controllare la musica riprodotta in tempo reale e di aggiungere brani a una playlist collaborativa per far divertire l’intero gruppo.

Spotify osserva che se ci sono quattro o più utenti in una sessione di gruppo, il controllo del volume verrà disabilitato automaticamente. Ciò garantisce che l’host mantenga il controllo per sessioni di ascolto più ampie, il che può tornare utile quando gli ospiti della festa diventano un po’ rumorosi. Ma è anche possibile per l’host abilitare il controllo del volume dopo averlo disabilitato attivando manualmente un interruttore che dice “Consenti agli ospiti di modificare il volume”.

La nuova funzionalità di controllo del volume condiviso viene gradualmente implementata su dispositivi Android e iOS a livello globale. È disponibile su Chromecast, Amazon Cast e sulla maggior parte degli altoparlanti abilitati per WiFi, inclusi Sonos e Bose. Tuttavia, il controllo del volume condiviso non è attualmente supportato su dispositivi Apple AirPlay o Bluetooth.

Inoltre, l’aggiornamento può essere utilizzato solo per l’ascolto personale. Gli utenti di solito hanno la possibilità di utilizzare una sessione di gruppo sia da remoto che di persona.