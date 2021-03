Si può dire che questo fa parte di un antico pianeta più antico della Terra

Il meteorite EC 002, scoperto nel deserto del Sahara, ha 4.566 miliardi di anni. Quindi è più vecchio della Terra.

Il meteorite Iris 002 (EC 002) è stato scoperto nel 2020 nel deserto del Sahara, in Algeria. Questo meteorite, che pesa una trentina di chilogrammi, è una vera miniera d’oro che non ha ancora finito di svelare tutti i suoi segreti.

Trova un “pianeta embrionale” nel deserto

In una pubblicazione scientifica in Atti della National Academy of Sciences (PNAS), i ricercatori hanno indicato che questo meteorite potrebbe essere stato un “pianeta fetale”, di 4.566 miliardi di anni, che si sarebbe disintegrato durante la formazione del nostro sistema solare. Secondo gli scienziati, è probabilmente un pezzo di un pianeta alieno, un cugino scomparso dalla Terra.

La roccia vulcanica più antica del mondo

È un ritrovamento di volume perché è la più antica roccia vulcanica conosciuta oggi nel mondo. È costituito da andesite, una roccia vulcanica che si trova sulla Terra in regioni convergenti, nella catena montuosa delle Ande, in Giappone e negli archi delle isole come l’Indonesia e le Indie occidentali.

Ph.D. Irving

“Probabilmente è stata la meteora più incredibile che abbia mai visto.”

“Lavoro sui meteoriti da più di 20 anni, ed è probabilmente il meteorite più sorprendente che abbia mai visto”, ha detto Jean-Alex Barratt, ricercatore presso l’Università di Brest in Francia.

Attualmente, il pezzo principale del meteorite EC 002 si trova nel Maine Mineral and Gem Museum, negli Stati Uniti. Molte parti sono state inviate ai laboratori di tutto il mondo. Quindi la meteora è ancora lontana dal rivelare tutti i suoi segreti. In effetti, il suo studio in particolare dovrebbe consentire agli scienziati di comprendere meglio la formazione planetaria.