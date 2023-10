secondo l’esercito israeliano sarebbero cinquanta le persone tenute in ostaggio; Continuano i bombardamenti israeliani su Gaza

Le organizzazioni ebraiche americane, su iniziativa dell’incontro, hanno invitato a parlare i leader di New York ma anche i rappresentanti del governo di estrema destra di Gerusalemme. Così, l’ambasciatore israeliano all’ONU, Gilad Erdan, è stato applaudito quando ha proclamato che il “Ebrei” in Israele e negli Stati Uniti non lo era “non diviso”. I membri di Hamas lo hanno fatto “volevano massacrarci quando pensavano che fossimo più vulnerabili, ma hanno commesso un errore”ha affermato il diplomatico israeliano. “Il mondo libero non è diviso. Restiamo tutti uniti come un fronte unito, un popolo, un cuore, per combattere le forze del male”ha gridato alla folla sventolando le bandiere israeliane.