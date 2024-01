Ha appena aperto a Croix-Rousse una delle pizzerie napoletane più buone d'Europa

La famiglia “Tripletta” non è il primo tentativo. Al contrario, è stato vedendo l'entusiasmo degli abitanti di altre città dove il concetto è in pieno svolgimento, che ha deciso di venire da noi condividere il suo know-how a Lione.

Da dicembre 2023 questo marchio, classificato tra le migliori pizze d'Europa dalla 50 Top Pizza, ha aperto i battenti alla Croix-Rousse al posto dell'enoteca Bonsoir Clara (che quindi ha chiuso, annusate…) a 7 rue du Chariot d'Or. Alla Tripletta de Lyon, vi proponiamo un pranzo e/o una cena con vista sul forno a legna che non si spegne mai! In un ambiente decisamente confortevolevi invitiamo a rilassarvi attorno ad una pizza al impasto denso e morbido desiderato.



© Florian Wattier

Tripletta: la dolce vita con un'anima in più

Inaugurato in una zona molto popolare di Parigi nel 2016, il primo indirizzo di Tripletta è ormai presente quasi ovunque in Francia e recentemente ha aperto negozi nella capitale della Gallia. Nonostante la sua espansione, Tripletta si sforza di mantenere il suo lato accessibile e amichevole infondendolo bonomia e il suo amore per il prodotto, nei suoi locali, come nelle sue ricette.



@triplettapizza© @triplettapizza©

Senza offesa per gli audaci, nessuna sorpresa nel menù di questa nuova pizzeria napoletana. Là famiglia Tripletta resta sulle solide basi della cucina italiana con un 4 formaggi (aka Cheesus Cristo) ben fornito e una Margherita DOP che conferma ulteriormente la nostra predilezione per il “non basta”. Ci siamo innamorati anche di Brooklyn e dei suoi peperonni piccanti, tutti con una pasta pazzesca!

Per la felicità dei buongustai, oltre alle pizze cotte a legna, da Tripletta, puoi anche assaggiare delle focacciadelle “scaloppina alla milanese” (scaloppina di vitello impanata), dal “porchetta” (pancetta di maiale arrotolata e farcita alle erbe) e ovviamente diverse varietà di pasta al sugo. Il tutto condito con vini selezionati con curas e/o cocktail abilmente assemblato.





Tripletta Lione

7 rue du Chariot d'Or – Lione 4°

Più informazioni