Se 10 lakh persone muoiono ogni anno a causa delle zanzare… cosa fanno gli scienziati per proteggerle…

Secondo il World Mosquito Program, ogni anno 700 milioni di persone vengono infettate da malattie trasmesse dalle zanzare. Di questi, più di 10 lakh muoiono. Le zanzare causano molte malattie, come la febbre dengue e la malaria. Tuttavia, gli scienziati stanno ancora cercando di proteggere le zanzare. Gli scienziati ritengono che le zanzare siano cibo per molti organismi e se si estingueranno, per quegli organismi si verificherà una nuova crisi. Con questo in mente, gli scienziati stanno adottando misure per impedire alle zanzare di danneggiare gli esseri umani e prevenire le malattie. Le zanzare femmine diffondono malattie e punture. Le zanzare maschi si riempiono lo stomaco di linfa dei fiori. Gli scienziati conducono esperimenti speciali per prevenire la diffusione di malattie causate dalle zanzare femmine. Gli scienziati della Monash University in Australia hanno selezionato una di queste specie di zanzare per sradicare la febbre dengue. Contiene un batterio chiamato Wolbachia. Questi batteri agiscono contro il virus della dengue. Allevando queste zanzare in laboratorio, gli scienziati hanno preparato centinaia di zanzare. Gli scienziati affermano che se tali zanzare vengono prodotte in laboratorio in una fase iniziale e rilasciate nell’ambiente, la loro riproduzione aumenterà il numero di queste zanzare, portando alla diffusione di malattie simili alla dengue.

Questo processo ha dimostrato di ridurre il numero di zanzare che trasmettono malattie croniche per un periodo di tempo. Anche l’esperimento ha avuto successo. Gli scienziati dell’Imperial College di Londra hanno recentemente condotto un nuovo esperimento per impedire la riproduzione delle zanzare femmine. Gli scienziati stanno sperimentando modi per ridurre la fecondità genetica delle zanzare femmine. Ci sono più di 3.500 specie di zanzare nel mondo, secondo un rapporto di USA Today. Secondo Cameron Webb, dermatologo dell’Università di Sydney, l’estinzione delle zanzare potrebbe portare a una crisi alimentare per pesci, uccelli, lucertole e rane. Dipendono da zanzare e insetti per il cibo. Ridurre o eliminare le zanzare nel mondo potrebbe ridurre ogni anno il numero di decessi per malattie come la malaria e la febbre dengue. Ci sono divergenze di opinione tra gli scienziati sul fatto che le zanzare debbano essere completamente sradicate. Dicono che se il loro numero si riduce, l’equilibrio nell’ecosistema sarà disturbato.