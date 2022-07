Scopri le spiagge più belle d’Italia secondo la classifica 2022 delle spiagge più belle d’Europa

SPIAGGE | Seguendo il Classifica 2022 delle spiagge più belle d’Europa compilato da European Best Destinations (EBD), una filiale delRete EDEN (European Destinations of Excellence) della Commissione Europea, scopri quali sono le spiagge italiane più belle che compaiono nella classifica.

Cala Goloritzé, Sardegna

La spiaggia selvaggia di Cala Goloritzé, in Sardegna, è percorribile solo a piedi lungo un sentiero ombreggiato non percorribile da persone a mobilità ridotta o con passeggino. Puoi arrivarci anche in barca. Per preservare questo luogo paradisiaco, l’accesso alla spiaggia è regolamentato e prevede un biglietto d’ingresso di sei euro a persona (parcheggio gratuito). Per una foto degna di una cartolina, fermati al Punta Salinas, situato sulle alture. Cala Goloritze è anche una delle migliori spiagge d’Italia e uno di Le migliori gemme nascoste d’Italia.

Baia delle Zagare, Vieste, Puglia

Italia è uno dei paesi più visitati d’Europa e le sue numerose spiagge sono tra le più ambite per le vacanze estive unendo relax, gastronomia, natura, sport e cultura. Pur non essendo una spiaggia privata, l’ingresso alla Baia delle Zagare avviene attraverso un albergo situato a monte della spiaggia. “Per approfittare di questo luogo eccezionale, non esitate a noleggiare una barca per scoprire le grotte nascoste e le spiagge segrete”, consigliano i team EBD.

Spiaggia di Cavoli, Isola d’Elba

Isola d’Elba e la sua famosa spiaggia spiaggia dei Cavoli sono considerati uno dei gemme nascoste d’italia. Questa sublime spiaggia situata su una piccola insenatura è suddivisa in un’area privata riservata agli hotel limitrofi e un’area pubblica. Il spiaggia dei Cavoli è una delle spiagge più famose dell’Isola d’Elba, con le sue acque cristalline, le sabbie dorate e il microclima unico. La spiaggia è molto frequentata in estate. Poiché si affaccia a sud e il Monte Capanne protegge la baia dai venti del nord, il clima è sempre mite. Ciò significa che i viaggiatori possono nuotare lì anche in bassa stagione.

Spiaggia La Sorgente, Portoferraio, Isola d’Elba

Si trova anche all’isola d’Elba, la spiaggia Spiaggia La Sorgente si trova sulla costa nord del litorale di Portoferraio, uno dei siti più fotografati dell’isola d’Elba. “Amiamo le sue acque cristalline, i suoi magnifici ciottoli bianchi e l’odore dei pini che circondano questa piccola spiaggia selvaggia e segreta”, indicano i team EBD. Chiamato anche Acquavivettail Spiaggia La Sorgente è una piccola spiaggia di circa 80 metri di lunghezza, posta come un gioiello in mezzo alle bianche scogliere tipiche della costa di questa regione. Il mare cambia colore dal blu al verde smeraldo e al blu intenso dove l’acqua è più profonda. Attenzione però: poiché non è una spiaggia sabbiosa e l’acqua diventa profonda rapidamente, questa spiaggia non è l’ideale per famiglie con bambini piccoli.

Cala dei Gabbiani, Sardegna

Questa spiaggia sarda è un “segreto ben custodito”, accessibile solo in barca. Naturale estensione del popolarissimo Cala Mariolùil Cala dei Gabbiani è una delle infinite gemme del costa di baunei e, più in generale, Golfo di Orosei, lungo la costa centro orientale dell’isola. Se vuoi scoprire un’altra delle spiagge più belle d’Italia parcheggia nel parcheggio a pagamento di Su Porteddu e prendere il sentiero che porta alla vicina Cala Goloritze.

Spiaggia del Cauco, Costiera Amalfitana

Quest’estate, scopri la Costiera Amalfitana che ospita alcune delle spiagge più belle d’Italia. Positano, Amalfi, Sorrento, Ravello, Praiano, Maiori, Minori sono alcune delle perle nascoste più belle d’Italia e la costiera amalfitana. Il Spiaggia del Cauco è una spiaggia segreta e tranquilla, chiamata anche “spiaggia degli innamorati” dalla gente del posto. È raggiungibile solo in barca ed è considerata una delle più belle della Costiera Amalfitana. “Sosta alla vicina spiaggia diErchienoleggia un pedalò o una canoa e raggiungi questa spiaggia segreta per un momento fuori dal tempo su questa piccola spiaggia quasi privata”, consigliano i team EBD.

Cala Cipolla, Chia, Sardegna

Con le sue acque cristalline, le pinete, le calette e le spiagge segrete, la Sardegna offre alcune delle spiagge più belle d’Italia. Cala Cipolla, considerata una delle perle della baia di Chia, nel sud dell’isola, è incastonata in una stretta baia e si estende per soli 150 metri. Con la sua sabbia bianca e fine, la spiaggia è bagnata da una fitta macchia mediterranea ed è ricca di pini e ginepri lungo la spiaggia, ideale per trovare un po’ d’ombra durante le ore calde della giornata. Con il suo mare calmo e le acque poco profonde, questa spiaggia è perfetta per le famiglie. È possibile parcheggiare a soli 200 metri dalla spiaggia 5 € al giorno. Non ci sono bar o ristoranti in loco, ma in estate i venditori allestiscono un negozio all’ingresso della spiaggia.

