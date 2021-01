Salute mentale, un buon reddito non basta per sentirsi bene

L’attuale instabilità consentirà al governo di continuare a lavorare per quanto riguarda psicologia?

Penso che Technical Workbench sia attivo Salute psicologica Istituito dal Ministero della Salute dove si dovrebbe parlare, tra l’altro, di psicoterapia. La salute mentale è un argomento che è diventato molto centrale in questo periodo, anche se a causa oa causa della pandemia. Diversi sondaggi mostrano l’importanza un vantaggio Dalla sofferenza psicologica della popolazione, ognuno di noi può toccarla direttamente perché la stiamo vivendo personalmente.

Speriamo che il banco di lavoro non rallenti troppo il suo corso e che l’interesse legittimo provochi una ricaduta Calcestruzzo Per coloro che non hanno accesso a supporto psicoterapeutico privato.

Da un lato, se apre un programma di lavoro per Psicoterapia Dà speranza in una soluzione strutturale per gestire il disagio e la sofferenza e, d’altra parte, le lunghe durate coinvolte in queste procedure rendono necessarie soluzioni Più veloce Per affrontare l’urgente necessità di supporto psicologico. A tal fine sono stati immaginati e richiesti in più occasioni dal nostro ordinamento professionale e dalla nostra Agenzia di Previdenza Sociale Conto, Dall’inizio dell’epidemia, per coprire parte dei costi sostenuti per l’utilizzo di speciali supporti psicologici. Possono e possono essere intermediari per richieste urgenti.

È un gesto tangibile, dai tagliandi oltre che dalla possibilità di “psicoterapia di base”, che aiuterebbe molti ad affrontare i servizi di psicoterapia e che avrebbe un impatto più importante nell’identificazione e Legalizzare Sofferenza mentale. Purtroppo, i percorsi volti a istituzionalizzare la psicologia sono spesso rallentati o interrotti dall’arrivo di altre priorità.

Ora è stato dimostrato che investire in psicologia è più di quanto spendi. Investire in psicologia e psicoterapia significa investire concretamente nella costruzione e / o nella standardizzazione Flessibilità Personale, ovvero nelle capacità individuali e di gruppo di affrontare situazioni difficili, come la situazione attuale. La resilienza si costruisce nel tempo ed è strettamente correlata all’equilibrio psicologico che a sua volta è direttamente correlato all’atmosfera psicologica che viviamo dalla nascita ai primi anni di vita. Tuttavia, può sempre aumentare o diminuire nel corso dell’esistenza. Eventi esterni o interni che stimolano i forti Reazioni emotive Influisce sulla flessibilità.

L’epidemia ci ha mostrato chiaramente che benessere economico, psicologico e sociale non sono la stessa cosa e che avere un buon reddito non basta per sentirsi soddisfatti: ogni miglioramento economico corrisponde al benessere psicologico. rimozione istantanea Che ha bisogno di profitti esponenziali per sostenersi.

In questi mesi è stato chiaro a tutti che gli elementi prioritari sono: le relazioni sociali, il fattore umano e il rapporto equo tra queste risorse e le risorse economiche. Per mantenere questo rapporto sano, è necessario riconoscere e sostenere di più Piano umano, Comfort psicologico.