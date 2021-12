Risultati migliori con la mascherina rispetto alla distanza fisica

Nuova Delhi: “Se indosso una maschera, tu sei un amuleto e se indosso una maschera, sono un amuleto”, ha affermato uno studio condotto da scienziati della Gట్టిttingen e della Cornell University. È stato dimostrato che indossare una maschera ha maggiori benefici rispetto al mantenimento della distanza fisica. Tuttavia, anche con una maschera non aderente al viso, si ottengono buoni risultati. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Gli scienziati hanno esaminato sette persone come parte dello studio. Di solito inspirano attraverso il naso ed espirano. Quando sono stati esposti alla carica virale di Kovid-19, è stato determinato che anche se l’infezione da Kovid-19 si trovava a meno di 10 piedi l’una dall’altra, parlare per alcuni minuti avrebbe avuto il 90% di possibilità di essere infettati.

L’uomo, che indossava una maschera facciale, si trovava a circa 5 piedi di distanza dall’uomo con Covid-19 e ha esaminato la situazione che ha incontrato mentre parlava. Se indossi una maschera chirurgica e parli per 30 minuti, hai il 90% di possibilità di ammalarti. Se si indossa una maschera FFP2, le probabilità di infezione dopo aver parlato per un’ora sono del 20%. Quando una persona con Kovid indossa una maschera chirurgica con una persona normale, si scopre che la persona media ha il 30% di possibilità di ammalarsi dopo che la persona infetta ha parlato per un’ora. Entrambi indossavano maschere FFP2 aderenti al viso, per così dire, con una probabilità di infezione dello 0,4 percento.

Alla fine, il team di ricerca ha concluso che indossare maschere appropriate mentre si è nel gruppo offre un’eccellente protezione per chi lo indossa e per gli altri. La preferenza per seguire la distanza fisica diminuisce. Rispetto alle maschere FFP2/N95 e alle maschere chirurgiche, indossare una maschera FFP2/N95 offre una protezione quasi 100 volte maggiore.

Alex Hoffman, professore associato di chimica e scienze dell’aerosol presso l’Università di Denver, ha descritto i risultati su Twitter.