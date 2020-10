Riprese a Reggio Emilia: 5 feriti in piazza Del Monte, 1 grave. Residente arrestato

Tutto sembra derivare da una zuffa scoppiata per le strade per futili motivi, avvenuta non molto tempo prima, tra un 43enne e un gruppo di giovani. Quindi l’uomo, Gaetano Lombardi, residente a Reggio Emilia, che fino a ieri sera non conosceva le vittime, sarebbe partito per poi rientrare ed essere fatto esplodere contro il gruppo di nove colpi con una pistola calibro 6,35 Beretta, trovato trafugato in Provincia di Reggio Calabria. L’uomo che sembra avere precedenti per molestie criminali è stato arrestato per tentato omicidio multiplo e possesso illegale di una normale arma da fuoco e che a Reggio Emilia intorno alle 23.30 ieri in Piazza del Monte ha sparato al gruppo di ragazzi, ferendo cinque persone. persone. Un grave ed è stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, ricoverato nell’ospedale della città emiliana, nel reparto di terapia intensiva, ma non tanto in pericolo di morte che la prognosi, con ogni probabilità, oggi verrà sciolta.