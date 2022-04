Riesci a trovare l’errore in meno di 8 secondi?

Un nuovo test psicologico in cui devi vedere esattamente quale logica sfugge all’immagine di un orso con i pinguini.

Questo è il disegno in cui sembra essere il Polo Nord, con i pinguini e l’orso polare al centro che si fissano l’un l’altro. Tutto indica che si incontrano non c’è problema Durante il loro viaggio sul ghiaccio attraverso il mare. Tuttavia, c’è un difetto molto fatale che devi incontrare a tempo di record: hai solo otto secondi per completare la sfida.

Se non ricevi alcuna risposta entro i secondi indicati, ecco la soluzione completa (con immagine) per un file sfida. L’idea è di dare il massimo di fronte a qualsiasi avversità e ricevere il feedback corrispondente in modo che al prossimo tentativo tu sappia i pro ei contro di qualsiasi test. Senza ulteriori indugi, buona fortuna con la sfida.

Soluzione per test visivi

Trovi l’errore nell’immagine? Perché l’orso polare ha una cosa così strana? È tutto in ordine? Se non riesci passare Il test entro sette secondi, hai fallito. Non vale la pena catturarlo dopo che il tempo è scaduto. Tuttavia, come accennato in precedenza, avrai la soluzione completa per riprodurre il modo in cui guardi le immagini.

Si scopre che, secondo la conoscenza geografica e storica, gli orsi polari per natura si trovano nell’Artico, ma i pinguini vivono nell’Antartico. Era una questione di logica o di meraviglia: se diciamo che è al Polo Nord, cosa ci fanno i pinguini lì? . Non preoccuparti, ne hai almeno un po’ Conoscenza acquisito per alimentare la conversazione.

Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici o familiari per goderti più sfide visive e relax Anima Di fronte alle tensioni quotidiane vissute dagli organismi viventi. Buona fortuna per la prossima occasione.

Cosa intendiamo per sfide virali?

È una serie di attività che possono coprire diversi argomenti, come matematica, puzzle, relazione cose, tra l’altro.

Mi fa ridere così tanto perché era nell’orso polare con la trapunta dell’orso polare pic.twitter.com/lysAm4HWS2 – 𐱅𐰇𐰼𐰰🐺 (RlMBAUDELAlRE) 31 marzo 2022

L’obiettivo è interessare le persone a trovare risposte in modo divertente, oltre a permetterci di applicare le conoscenze di base che abbiamo appreso ad un certo punto della nostra vita.

Cosa sono i puzzle logici?

I puzzle logici sono passatempi o giochi che consistono nel trovare una soluzione a un enigma, scoprire il significato nascosto di una frase solo attraverso l’intuizione e Logica. Non è sotto possedere di una certa conoscenza.

La differenza con i puzzle è che formano il puzzle sotto forma di rima e sono generalmente destinati a un pubblico di bambini. Spesso utilizzato su un file moda Umoristico.

Inoltre, un puzzle è un puzzle sotto forma di un gioco e richiede informazioni per essere trovato soluzione Adeguata.

Possono avere strutture diverse, alcune delle quali hanno una rima, e altre, al contrario, sono focalizzate sulla creazione di un problema logico che richiede abilità e analisi per una soluzione di successo.