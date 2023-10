Questa piccola cucina e la sua carta da parati ci fanno sognare l’estate italiana

Allestire una piccola cucina può essere una vera sfida. Ma come sappiamo, la necessità è la madre dell’invenzione. I fondatori dello Studio Komo lo dimostrano con la loro cucina del sud di Stoccarda. Hanno creato ampio spazio di archiviazione utilizzando cassetti e pensili. Inoltre, una parte del cuscino blu dello schienale della comoda nicchia di seduta può essere ripiegata e fungere da prolungamento del piano di lavoro. E grazie all’accostamento dei colori rosa e blu e all’utilizzo della carta da parati color limone da loro creato, la cucina di Rene Rauls e Moritz Köhler non è solo pratica, ma ricorda anche le estati trascorse in Italia all’insegna del buon umore.

L’insolita combinazione di colori rosa e blu, vera identità visiva dello Studio Komo, si riflette negli interni dei locali dell’agenzia. Nella cucina dei suoi fondatori, la tavolozza è ulteriormente completata dal giallo vibrante dei limoni e dalla ricca tonalità di verde delle foglie. © Philip Kottlorz

Cosa rende questa piccola cucina così speciale?

Gli arredatori e designer Rene Rauls e Moritz Köhler sono innamorati dell’Italia e tradizionalmente aprono la stagione estiva con viaggi su strada percorrendo in camper le strade transalpine, giusto in tempo per il Salone del Mobile. Ma poiché il loro lavoro presso lo Studio Komo, fondato nel 2012, richiede sempre più tempo, negli ultimi anni hanno dovuto passare a veicoli più veloci. Il loro amore per l’Italia e soprattutto per il loro camper, però, è rimasto intatto. Perché anche se il giallo non è uno dei loro colori preferiti, la vista del loro autobus giallo – il colore originale del veicolo nel 1978 – li mette semplicemente di buon umore. “Quando lo tiriamo fuori dal magazzino alla fine dell’inverno, ci viene voglia di metterci subito in viaggio,” sorride René Rauls. E affinché questa sensazione di felicità possa essere ritrovata ogni giorno, anche in caso di maltempo, i due hanno portato questa tonalità vibrante nella loro cucina sotto forma di carta da parati color limone che hanno disegnato loro stessi e che, dopo la ristrutturazione, mette in risalto superbamente un’atmosfera fresca ed estiva. tavolozza di rosa, blu, giallo e verde. Per un “massimo effetto” e uno “look completo” perfetti – come li descrive Rene Rauls – anche l’alto soffitto del vecchio edificio è ricoperto da uno strato di limoni. L’altezza contribuisce all’areazione della stanza, anche se la cucina non è particolarmente ampia. Rene Rauls e Moritz Köhler non hanno comunque bisogno di molto spazio, perché trascorrono la maggior parte del loro tempo nella loro agenzia, che dista solo dieci minuti a piedi. Ma quando si trovano a casa, gli arredatori vogliono che la loro cucina sia soprattutto funzionale. E i due creativi dimostrano che con un trucco speciale la funzionalità può essere integrata anche in una piccola cucina La Cucina Limone. Bastano infatti pochi semplici gesti per ripiegare parte del rivestimento blu dell’alcova – il piccolo angolo relax della cucina – e utilizzarla come prolungamento del piano di lavoro. C’è quindi spazio sufficiente per accogliere ulteriori ospiti.