Prabowo Subianto annuncia la sua vittoria alle elezioni presidenziali indonesiane Notizie sulle elezioni

Il ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subianto ha annunciato la sua vittoria alle elezioni presidenziali dopo che il conteggio informale dei voti ha mostrato un vantaggio significativo sui suoi rivali.

Il 72enne ex comandante delle forze speciali, che si è candidato alla presidenza due volte in passato, ha ricevuto circa il 58% dei voti, secondo quattro sondaggisti, sulla base dei voti di “conteggio rapido” in campioni di seggi elettorali in tutto il paese. Il numero dei voti conteggiati variava da circa l'86 al 95% alle 14:00 GMT di mercoledì.

I concorrenti Anis Baswedan e Ganjar Branwo sono diminuiti rispettivamente di circa il 25% e il 17%, secondo i centri indipendenti di sondaggi d'opinione che hanno condotto il processo di conteggio, che ha fornito un quadro accurato dei risultati delle precedenti elezioni presidenziali tenutesi nel paese dall'inizio. voto diretto nel 2004. .

Il conteggio iniziale da parte della Commissione elettorale è stato molto più lento e ha mostrato che Prabowo ha ricevuto il 57,7% dei voti, con circa il 6% dei voti registrati.

Prabowo si è rivolto ai suoi sostenitori dopo aver annunciato il suo successo e si è detto “grato” per i rapidi risultati.

“Non dovremmo essere arroganti, non dovremmo essere orgogliosi, non dovremmo essere giubilanti, dovremmo essere comunque umili, e questa vittoria dovrebbe essere una vittoria per tutto il popolo indonesiano”, ha detto in un discorso trasmesso dalla televisione nazionale.

Gengar e Anis hanno invitato il pubblico ad attendere il risultato ufficiale, previsto entro il 20 marzo. I team della loro campagna hanno affermato che stavano indagando sulle segnalazioni di violazioni elettorali, descrivendole come “frodi strutturali, sistematiche e diffuse” senza fornire prove a sostegno delle loro affermazioni.

Per vincere in un turno, un candidato ha bisogno di più del 50% dei voti espressi e di almeno il 20% dei voti nella metà delle contee del paese. Se nessun candidato ottiene la maggioranza, a giugno si terrà il ballottaggio tra i primi due candidati.

Prabowo era il favorito alle elezioni, grazie al chiaro sostegno di cui godeva Widodo, detto Jokowi.

Suo figlio, Gibran Rakabuming Raka, 36 anni, era il compagno di corsa di Prabowo e i due si sono impegnati a continuare le politiche di Jokowi, che ha mantenuto un indice di gradimento di circa l'80% ma gli è stato impedito costituzionalmente di candidarsi di nuovo.

Erediteranno un’economia cresciuta di poco più del 5% lo scorso anno, nonché una serie di ambiziosi progetti infrastrutturali, tra cui lo spostamento della capitale da Giakarta all’isola del Borneo.

Sebbene Widodo sia stato il primo presidente indonesiano a emergere dall'élite politica e militare dopo il crollo del regime intransigente di Suharto nel 1998, è stato accusato di aver tentato di costruire una dinastia politica.

La nomina di Gebran, consentita da una controversa sentenza del tribunale in cui il genero di Widodo era uno dei giudici, è stata impantanata in polemiche e ci sono state proteste che denunciavano la presunta interferenza elettorale di Jokowi nel periodo precedente alle elezioni.

Prabowo era un comandante militare delle forze speciali Kopassus durante il governo di Suharto ed era anche il suocero del generale. Fu congedato con disonore nel 1998 dopo le accuse secondo cui il gruppo aveva rapito e torturato gli oppositori politici di Suharto. Dei 22 attivisti rapiti quell'anno, 13 risultano dispersi e, sebbene Prabowo non sia mai stato processato, molti dei suoi uomini sono stati processati e condannati.

È stato anche accusato di violazioni dei diritti umani a Timor Est, che ha ottenuto l'indipendenza dall'Indonesia dopo il crollo del regime di Suharto, e nell'irrequieta regione della Papua Orientale.

Ian Wilson, docente politico senior presso il Centro per la ricerca indo-pacifica dell'Università di Murdoch in Australia, ha detto ad Al Jazeera che l'ex leader ha cambiato il suo approccio durante queste elezioni.

Ha aggiunto: “Ha preso di mira un gruppo demografico più giovane rimodellando la sua immagine attraverso personaggi dei cartoni animati, come un amato zio, che mettono in dubbio la sua situazione in materia di diritti umani, che per la generazione più giovane è per lo più storia antica”. .