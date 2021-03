Possono rubare il tuo telescopio James Webb

La NASA, l’agenzia spaziale statunitense, è preoccupata per un possibile attacco di hacker. No, non ti stiamo dicendo l’ultimo film prodotto da Hollywood, ma la realtà è ovvia.

Presto, Stars and Stripes Agency dovrà trasferire i suoi ultimi gioielli, L’incredibile telescopio spaziale James Webb; Il problema è che a causa delle sue enormi dimensioni sarebbe impossibile trasportarlo per via aerea, e quindi dovrebbe essere obbligatorio Mosso dal mare, Con la capacità di viaggiare su barche gigantesche può avere molto più spazio anche di un aereo cargo. Così James Webb verrà spostato Verso la Guinea francese, ex colonia al di là delle Alpi in Sud America, attraverso il Canale di Panama, Il corridoio molto stretto che separa fisicamente il nord e il sud delle Americhe. Commercio ben noto Pericoloso Poiché l’ascesa in queste zone è tutt’altro che scarsa, soprattutto con Panama, le barche sono costrette a rallentare molto per attraversare una sorta di “percorso di deviazione”. Ma perché i pirati rubano un telescopio spaziale? La domanda che sorge spontanea ed è certamente legittima, cosa ne faranno i criminali senza scrupoli?

La NASA ha paura dei pirati, il suo telescopio James Webb è un gioiello

Certo, non lo useranno per una migliore comunicazione o altre influenze scientifiche, ma possono semplicemente rubarlo con una ragione Lo specchio alveolare che copre la macchina è completamente placcato in oro 18 carati. Soprattutto per paura di attacchi da parte dei pirati – commenta sarcastico Christopher Consells, L’astrofisico dell’Università di Manchester – NASA è molto riluttante a condividere i dettagli sul trasferimento e si limita a informarlo della necessità di tenere l’evento nella prossima estate. Perché mai dichiareresti che spedirai un pacco in un determinato giorno, se il valore di quel pacco è superiore a $ 10 miliardi. In modo da poterlo posizionare facilmente su una barca? “.

In attesa di capire come si è evoluta la situazione, i tecnici hanno portato a termine il duro lavoro sul James Webb Space Telescope, avvicinandosi così lentamente La data del prossimo ottobre sarà ufficialmente lanciata“È stato fantastico – ammette Jennifer Love Pruitt, Northrop Grumman Telescope Electrical Engineering Director – Essere in grado di certificare il livello di competenza, impegno e collaborazione dell’intero team durante questo importante processo. È sicuramente un momento di orgoglio perché abbiamo dimostrato che il JWST è pronto dal punto di vista elettrico, e quindi siamo pronti per il lancio e le operazioni orbitali “.