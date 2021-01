Piede – Italia – Napoli – Dries Mertens (Napoli) torna in Belgio per curarsi una caviglia

Italia – Napoli

Il Napoli ha annunciato sabato che il suo attaccante Dries Mertens era tornato in Belgio per curare un infortunio alla caviglia a dicembre.

Dries Mertens, capocannoniere nella storia del Napoli (130 gol), è tornato in Belgio per curare la caviglia sinistra, colpita a dicembre. “Dries Mertens è tornato in Belgio per sottoporsi a un ciclo di trattamento per la caviglia sinistra. (Lui) esegue questa cura nello stesso centro in cui era già stato seguito il mese scorso “, ha detto il club in un comunicato.

Il 33enne nazionale belga (94 presenze, 21 gol) si è infortunato a metà dicembre durante una partita di campionato contro l’Inter. Gli esami avevano rivelato a “Distorsione alla caviglia sinistra di primo secondo grado”.

Dopo diverse settimane di cure, ha fatto alcune iscrizioni da metà gennaio, ma non ha mai ripreso il suo livello. Entrato a metà tempo giovedì contro La Spezia (4-2) nei quarti di finale di Coppa Italia, non è riuscito a concludere l’incontro, dovendo essere sostituito all’88 ‘.