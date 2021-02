Papathanasis: A febbraio, prestiti aziendali fino a …

Dopo la fine dell’epidemia, quando c’è un quadro completo, il governo intende prendere una serie di misure aggiuntive per ogni settore dell’economia al fine di rafforzare coloro che saranno più colpiti per evitare “restrizioni”.

Lo ha indicato il viceministro dello Sviluppo e degli investimenti, Nikos Papathanasis, parlando ad ANT1, mentre rispondendo ai rappresentanti del ristorante, ha sottolineato che il governo comprende i principali problemi che il settore deve affrontare a causa dell’epidemia, e quindi ha supportato i suoi rappresentanti con 1,9 miliardi nel 2020 per coprire la maggior parte delle loro perdite.

Secondo il Sig. Papathanasis, lo stesso Primo Ministro ha annunciato una serie di misure in vigore, come un anticipo rimborsabile, un “congelamento” dell’affitto, stipendio dei dipendenti e contributi assicurativi, sostegno per gli acquisti di riscaldamento ma anche sostegno per le spese fisse di lavoro che vengono in pochi giorni.

Papatanassis ha aggiunto che a febbraio le società riceveranno prestiti fino a 50.000 euro con una garanzia dello Stato greco.

Per quanto riguarda la confusione derivante dal processo di rimozione, ha risposto che si è scoperto che ci sarebbe stato un problema nel vietarlo, e per questo motivo e nonostante i suggerimenti degli esperti, la procedura è stata ritirata senza una multa, perché non l’ha fatto. è ora di passare alla Gazzetta Ufficiale per l’approvazione.

