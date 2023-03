Paolo Gentiloni ricorda “Interessi comuni tra Ue e Tunisia” – EURACTIV.com

Lunedì la Tunisia ha invitato l’Unione europea a dimostrarlo “più comprensione” nei suoi confronti dopo che molti leader europei hanno lanciato l’allarme sulla crisi che sta attraversando il Paese e sui pericoli che essa rappresenta per l’Europa.

A lanciarlo è stato il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, quando ha ricevuto a Tunisi il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.

Signor Amar Ha invitato la parte europea a mostrare una maggiore comprensione della natura speciale della fase che il nostro Paese sta attraversando e ad adottare un discorso responsabile e costruttivo che rifletta la realtà della situazione.Secondo un comunicato stampa del suo ministero.

Ha sottolineato che la Tunisia Conta sulla mobilitazione delle proprie risorse e sul sostegno economico e finanziario dei suoi partner, compresa l’Unione europea, per il successo del processo di riforma politica, economica e sociale..

Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro italiano Giorgia Meloni hanno chiesto venerdì (24 marzo) di sostenere la Tunisia, che sta affrontando una grave crisi finanziaria, al fine di contenere “pressione migratoria” Quale paese rappresenta per l’Europa.

La Tunisia, che sta attraversando una grave crisi finanziaria, sta negoziando da diversi mesi con il Fondo monetario internazionale per ottenere un prestito di quasi due miliardi di dollari, ma sembra che le discussioni tra le due parti si siano fermate dall’annuncio di un accordo preliminare nel mezzo del termine. Ottobre.

Da parte sua, il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha avvertito il 20 marzo che la situazione in Tunisia è la stessa “Molto pericoloso”anche con la menzione del pericolo“Crolla” allo stato probabile “Provoca un afflusso di migranti nell’Unione Europea e provoca instabilità nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa” (Medio Oriente e Nord Africa).

Analisi qualificata come “Sproporzionatamente” La Tunisia lo ha respinto.

“non da solo”

La Tunisia, le cui parti di costa distano meno di 150 chilometri dall’isola italiana di Lampedusa, registra regolarmente tentativi da parte di migranti, per lo più provenienti dall’Africa sub-sahariana, di partire per l’Italia.

Decine di migranti dall’Africa sub-sahariana sono morti in una serie di naufragi e altri risultano dispersi dopo il violento discorso del 21 febbraio del presidente Kais Saied di condanna dell’immigrazione illegale.

“La mia visita è stata anche un’opportunità per riaffermare il nostro impegno per i valori della democrazia, dell’inclusione e dello stato di diritto”.Lo afferma Gentiloni in un comunicato diffuso dall’Unione Europea al termine della sua visita in Tunisia, dove l’opposizione è accusata “deriva autoritaria” Il presidente Said da quando ha assunto i pieni poteri nel luglio 2021.

“La Commissione europea rimane determinata a sostenere il popolo tunisino nell’attuale contesto economico molto difficile” Ha aggiunto.

Secondo lui, la commissione è “Disposti a prendere in considerazione un’ulteriore assistenza macrofinanziaria se le condizioni necessarie sono soddisfatte. La prima condizione è l’adozione di un nuovo programma di esborso da parte del Fondo monetario internazionale. È essenziale che ciò avvenga il più rapidamente possibile.”.

Ci sono molti interessi comuni tra l’UE e la Tunisia, ad esempio la gestione dei flussi migratori verso l’Europa. In questo contesto, accolgo con favore i rinnovati contatti tra l’UNHCR e le autorità tunisine. Desideriamo continuare questa dinamica di cooperazione: la Tunisia non sarà lasciata sola.ha finito.