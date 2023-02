Nessun accordo tra Italia e Svizzera e nessuna proroga

Appare ormai certo che il contratto di lavoro a distanza dei frontalieri non sarà rinnovato a partire da mercoledì 1 febbraio. Così come la Svizzera ha indicato, in momenti inaspettati, la disponibilità dell’Italia a non rinnovare l’accordo siglato durante la prima ondata di contagi, la stessa Unione ha annunciato di non aver ricevuto alcun segnale dalla vicina penisola di un possibile nuovo accordo. Si apre inevitabilmente un nuovo fronte legato alla “seconda fase” dell’accordo.