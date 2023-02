In Italia Georgia Meloni frena sul bilancio

Il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati di Roma il 13 dicembre 2022. Roberto Monaldo/AP

Il governo di Giorgia Meloni sta scadendo il tempo sul bilancio. Poiché il processo dovrebbe culminare entro la fine dell’anno con l’adozione della Finanziaria 2023, le simboliche promesse fatte dalla coalizione di governo, dominata dall’estrema destra, continuano a svanire.

In carica solo da ottobre, l’esecutivo italiano avrà solo poche settimane per elaborare una bozza di bilancio. Alla Camera dei Rappresentanti, martedì 20 dicembre, il testo era ancora oggetto di emendamento in commissione. Tuttavia, sembra già chiaro che la volontà di un governo appena uscito dalle urne di affermare la propria identità attraverso misure energiche ha ceduto il passo alla necessità di mantenere per il momento un profilo basso per mantenere i rapporti con Bruxelles.

L’ultima battuta d’arresto della maggioranza di destra è l’abbandono di una misura che privilegia l’uso del contante rispetto ai pagamenti elettronici. Diventato simbolico e rivolto agli elettori rappresentati dai piccoli imprenditori italiani, questo progetto prevedeva l’attenuazione delle multe per gli esercenti che rifiutano di accettare pagamenti con carta di credito.

Lungi dall’essere romanzesco e vigorosamente difeso da Matteo Salvini, vicepresidente leghista della (estrema destra) Lega, la cui retorica assume regolarmente accenti poujadisti, il provvedimento a dicembre è diventato un punto focale nelle discussioni sul bilancio, prima che improvvisamente scomparendo dal disegno di legge di finanziamento. Domenica il ministro italiano dell’Economia e delle Finanze, lui stesso leghista, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato la sua destituzione.

“L’abbandono della procedura di pagamento in contanti la dice lunga sulle restrizioni che gravano su questo governo in materia economica, afferma Paolo Pezzoli, economista specializzato in Italia. Nonostante sia composto da partiti con un autentico profilo euroscettico, l’esecutivo sa che il sostegno dell’Ue sarà essenziale per il suo successo economico e che Bruxelles non va messa in discussione. » In precedenza la Commissione europea, pur accogliendo con favore il pareggio generale di bilancio che prevedeva un deficit del 4,5%, aveva lanciato un monito a Roma sulla questione dei pagamenti in contanti.

“Il governo italiano sta percorrendo una strada stretta tra spettacolarità e autentico pragmatismo” – Wolfango Piccoli, co-presidente della società di analisi economica Teneo

Per Bruxelles, come per la Banca d’Italia, che si era già espressa sulla questione il 5 dicembre, una simile promessa rischiava di aumentare il rischio di evasione fiscale. Nonostante i rapidi sviluppi in materia, l’Italia resta strutturalmente più legata all’utilizzo del contante rispetto ad altri Paesi europei. Tuttavia, la preferenza per il contante è favorevole all’economia sommersa, che in Italia vale 183 miliardi di euro, ovvero oltre l’11% del Pil. Incoraggiare il pagamento digitale rientra anche nelle riforme che definiscono l’accesso dell’Italia al piano europeo per la ripresa NextGeneration EU, di cui Roma è il primo beneficiario fino a 200 miliardi di euro.

