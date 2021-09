Montagne alte. Gendarme ferito durante una manifestazione: arrestato giovedì in Italia un sospetto

Notizie Hautes-Alpes Vedi le mie notizie

L’uomo che avrebbe causato la frattura di un braccio a un gendarme era stato identificato come residente italiano. (© Twitter / Gendarmeria nazionale / Illustrazione)

Il 30 agosto abbiamo appreso che a mandato d’arresto europeo è stato lanciato contro un uomo che avrebbe ferito un gendarme a livello del braccio. Gli eventi avrebbero avuto luogo durante un manifestazione pro-migranti al Col de Montgenèvre (Hautes-Alpes), il 15 maggio 2021.

un il sospetto sarebbe stato arrestato questo giovedì 16 settembre in Italia, secondo i nostri colleghi di BFM DICI.

Estradizione in Francia entro pochi giorni

“Dopo la distribuzione del mandato di cattura europeo, gli italiani hanno potuto agire. L’uomo, conosciuto lì, è stato prelevato nelle scorse ore. Aveva le sue abitudini nella regione di Oulx ”ha indicato una fonte dei nostri colleghi.

Il sospettato è attualmente detenuto nella prigione di La Valletta a Torino, in Italia, e dovrebbe essere estradato in Francia e le Hautes-Alpes in pochi giorni.

