Miss Malesia è stata privata del titolo a causa di un video diventato virale in Tailandia

“Abbiamo saputo che era andata in vacanza privata con la sua famiglia in Tailandia. 'Facciamo cose stupide e ci lasciamo trasportare in vacanza', ha detto. 'Se il video non fosse diventato virale, nessuno avrebbe saputo che era successo. .'

“Questo non sarebbe un problema se fosse una persona normale”, ha osservato. “Ci sono state molte reazioni contrastanti. Alcuni hanno visto dell'umorismo nel suo video, alcuni simpatizzavano e altri erano infelici e si lamentavano. Noi [KDCA] Non vuoi essere il bersaglio e attirare attenzioni inutili.

Ci auguriamo che accettiate bene questa decisione. “Che questo serva da monito a tutti gli Unduk Ngadaus affinché non ripetano l'errore”, ha aggiunto.

Viru Nikah Terinsip ha detto nel suo video di scuse che accetterà umilmente la cancellazione del suo titolo di reginetta di bellezza. Foto: Facebook/ViruNikahTerinisip

Unduk Ngadau è uno spettacolo di bellezza culturale che è uno dei momenti salienti del Festival Kaamatan (raccolto) in Sabah.

Nel video, si può vedere Viru rispondere a diversi balli maschili mentre è in vacanza Tailandia .

Viru, una famosa creatrice di contenuti e imprenditrice, ha detto nel suo video di scuse che avrebbe accettato umilmente se il suo titolo fosse stato revocato e si è scusata per la sua negligenza nel pubblicare il filmato offensivo.

Ha detto: “Sono grata per tutte le belle parole provenienti dai netizen, concentriamoci su altre questioni e andiamo avanti”.

“La cosa più importante è che per favore lasci fuori la mia famiglia e i miei amici perché non sono coinvolti in questa faccenda. Sta a te decidere se accettare”. [my explanation] Oppure no, ma questo viene sinceramente dal mio cuore. Grazie per l'attenzione.”