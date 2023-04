Menaud lancia un nuovo aperitivo che trasporta direttamente in Italia

Dopo la vodka, il gin e le sue birre artigianali, debutta sugli scaffali del SAQ un nuovissimo aperitivo della microdistilleria di Charlevois Menaud.

Fedele alla forma, Menaud onora il terroir e i prodotti di Charlevoix nella produzione del suo alcol con questa novità.

Il nuovo arrivato è un aperitivo, una bevanda amara a cui attinge molto aperitivo Italiano, ma in versione “made in Quebec”.

Sul lato look, troviamo la firma Menaud con la loro raffinata etichetta e la loro bellissima bottiglia. Non per niente le loro bottiglie fanno ora parte della collezione permanente del Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ).

Al gusto, apprezziamo il suo perfetto equilibrio e la sua amarezza più vicina al Campari. Ti senti subito trasportato sulla terrazza.

Sono i selezionati frutti del nord, tra cui l’olivello spinoso, l’haskap e il crespino, che richiamano il gusto franco delle arance del sud, che venivano infuse in alcool neutro (assenzio in questo caso). È una bevanda con il 22,9% di alcol in volume.

Dal punto di vista della degustazione, consigliamo di servire il prodotto molto freddo, con ghiaccio, negroni, spritz o secondo l’ispirazione del mixologist che è in voi. Fortemente un negroni sbagliato in versione Quebec! (Lanciamo l’idea in questo modo).

Il prodotto è disponibile da metà aprile nei SAQ in Quebec. Costa $ 45 per 750 ml.

Buona degustazione!

Codice SAQ: 15139275

