L’italiano Sonny Colbrelli vince la sua prima Parigi-Roubaix in condizioni disastrose

In una gara su un modulo inferno, Sonny Colbrelli ha fatto scalpore sui pavé di Parix-Roubaix. L’italiano, neocampione europeo, è entrato nella leggenda dell'”Inferno del Nord” domenica 3 ottobre vincendo questa mitica classica. tuUna vera dimostrazione di forza del corridore Bahrain-Victorious che in finale ha resistito a Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) e Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix).

Al termine dei 257,7 chilometri di gara, ha così vanificato tutte le strategie delle altre grandi formazioni (Deceuninck Quick-Step, Team Jumbo-Visma) candidate alla vittoria finale. A 31 anni, il corridore ha approfittato del suo status di outsider e della sua versatilità per appianare il suo sforzo e sprintare il primo monumento della sua carriera dalla sua prima partecipazione alla Parigi-Roubaix.

Il nome di Sonny Colbrelli era tra i favoriti per la vittoria in volata al velodromo di Roubaix. Ma chi l’avrebbe detto che l’italiano, sicuramente poliedrico, avesse avuto la possibilità di misurarsi con gli specialisti dei sampietrini sotto la pioggia e l’onnipresente fango dei molteplici settori acciottolati dell'”Inferno del Nord”. Partito con una buona carta da giocare in partenza, Sonny Colbrelli ha approfittato delle circostanze di gara e della tattica inarrestabile per fare la differenza nel confezionamento finale.

Nel corso di una prima parte di gara disputata sotto la pioggia battente, la selezione è stata fatta alle spalle dopo una cascata di cadute, tra cui quella dello slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), e ripetute forature che hanno messo in difficoltà a turno diversi leader delle squadre favorite . La prima vittima pesante è stata Florian Sénéchal (Deceuninck Quick-Step) con una lenta foratura a quasi 100 chilometri dal traguardo e il famoso distacco di Arenberg. In uno stato di forma crescente nelle ultime settimane, Mathieu Van der Poel ha poi accelerato più volte per aggiudicarsi finalmente 75 chilometri dal traguardo, nel settore 15 da Tilloy a Sars-et-Rosières, quello che riteneva il suo principale rivale, in la persona del belga Wout Van Aert (Team Jumbo Visma).

Partito nel frattempo nel gruppo degli inseguitori nella sosta mattutina dove già appariva il belga Florian Vermeersch (Lotto-Soudal), Sonny Colbrelli ha sfruttato la sua astuzia per osservare e attendere la ruota migliore capace di portarlo a giocarsi la vittoria . Un desiderio esaudito a poco più di 50 punti dal traguardo con l’arrivo improvviso di Mathieu Van der Poel, deciso a cacciare un Gianni Moscon (Ineos-Grenadiers) dei grandi giorni. Pilota da tempo da solo, l’italiano credeva di aver fatto la parte più difficile prima di subire una foratura e una caduta all’inizio degli ultimi 30 chilometri.

Una situazione di gara ideale per Sonny Colbrelli, migliore in volata dei suoi tre compagni di testa. Dopo aver superato in sicurezza il settore del Carrefour de l’Arbre, fatale a Gianni Moscon, il corridore Bahrain-Victorious è rimasto paziente nell’attesa dell’ingresso al velodromo di Roubaix e aggirato dalla giornata alla vittoria al centro i suoi due avversari. . Autore di un 2021 eccezionale in termini di risultati, il 31enne italiano ha appena firmato il culmine della sua stagione e succede ad Andrea Tafi, a 22 anni dall’ultimo successo italiano sui sampietrini del Nord.