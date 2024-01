L'Istituto Curie sospende la demolizione del Pavillon des Sources

Il Ministro della Cultura ha annunciato venerdì alle 22 che la demolizione del Padiglione delle Risorse è stata sospesa “mentre consideriamo ogni possibile alternativa”. La nuova data per il futuro Centro biochimico oncologico è qualcosa di cui i ricercatori dell'istituto si rammaricano.

Anche se lunedì 8 gennaio sarebbe dovuta iniziare la decontaminazione con l'obiettivo di demolirlo, su richiesta del Ministro della Cultura è stata concessa una certa tregua all'ala risorse dell'Istituto Curie. “Questa mattina ho parlato con Thierry Philippe, presidente del Curie Institute. “Abbiamo concordato che avrebbe sospeso la demolizione del Pavillon de Source per darsi il tempo di studiare ogni possibile alternativa.”Rima Abdel Malik ha detto nel suo tweet su Twitter:

Annuncio confermato dal Curie Institute in un comunicato stampa. ““Si è deciso di concedere uno spazio di riflessione, che l’Istituto Curie utilizzerà per spiegare meglio le questioni scientifiche e riequilibrare così questo complesso dibattito tra scienza viva e memoria”.

Un ex sito di stoccaggio delle radiazioni ?

Il piccolo edificio in mattoni beige, costruito nel XX secolo, che appartiene a un gruppo di tre edifici che compongono l'Istituto Curie, veniva utilizzato per immagazzinare le materie prime utili alle ricerche di Marie Curie. Per mesi sostenitori e oppositori hanno discusso sul valore patrimoniale del luogo. “Era una parte essenziale dello storico laboratorio di Marie Curie“, sostiene Baptiste Giancelli, attivista contrario al progetto.

Ieri il conduttore Stefan Byrne si è unito alla folla, denunciando la distruzione dell'edificio, ““Un grave errore secondo lui.”Commento su X.

Ma secondo i ricercatori dell’istituto, “Il Pavillon des Sources non era un laboratorio, si chiamava Pavillon des Sources perché era un luogo Stoccaggio dei rifiuti radiante”dice Rafael Rodriguez, ricercatore in chimica e biologia cellulare. “Oggi è un edificio radioso e vuoto di 100 metri quadrati. Il Laboratorio Marie Curie è il Padiglione Curie !

Il Padiglione Curie, situato nello stesso sito, ospita il Museo Marie Curie, che non è minacciato dal progetto.

“ Un certo numero di tumori sono incurabili ed è necessario un laboratorio sofisticato » Rafael Rodriguez, ricercatore in chimica e biologia cellulare

Il futuro edificio ospiterà il primo centro di biochimica del cancro in Europa. Un edificio di cinque piani con una superficie di ​​2.000 metri quadrati, che, secondo il presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto Curie, consentirà “Mantenere chimici e biologi di alto livello in Francia che lavoreranno su obiettivi legati alle cellule tumorali e produrranno medicinali che salveranno i pazienti.“, dice Thierry Philippe.

Rafael Rodriguez, vincitore di numerosi premi, si rammarica di questa sospensione”,“È una perdita di tempo quando il successo del trattamento antitumorale è una cura rapida.”, Lui dice. “Molti tumori sono incurabili e abbiamo bisogno di un laboratorio all’avanguardia come questo.

Il futuro edificio dovrebbe ospitare un laboratorio scientifico all’avanguardia dedicato alla lotta contro il cancro.

Secondo il Curie Institute e alcuni discendenti della scienziata, due volte vincitrice del Premio Nobel e prima donna a ricevere questo titolo, Marie Curie.Non ha difeso il passato, ma piuttosto il futuro, pretendendo laboratori“.

Far progredire la scienza o preservare il patrimonio? La questione dovrebbe continuare a dividersi sul Monte Saint Genevieve.