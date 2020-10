L’insegnante schiaffeggia uno studente che non indossa una maschera. Il video diventa virale

Teggiano (Salerno), 7 ottobre 2020 – Il coronavirus, con il suo aumento delle infezioni, crea tensione anche a scuola. UNA Ragazzo di 15 anni chi ha protestato perché non voleva indossare la maschera in aula era schiaffeggiato dall’insegnante. Si svolge presso l’istituto “Pomponio Leto”, sezione liceo artistico, a Teggiano (Salerno) e l’episodio – come spesso accade – è stato immortalato in un video girato da un altro studente ed è subito diventato virale.

Dal filmato è chiaro che l’insegnante schiaffeggia lo studente e poi tiralo tenendolo per i capelli. L’insegnante ha detto nel contesto la seguente frase: “Ti sbagli e anch’io sbaglio“L’attacco non ha ferito il ragazzo.

A quanto pare la lite – solo il giorno Conte decide nuove restrizioni – nasce dalla discussione tra l’allievo e l’insegnante sull’opportunità o meno di indossare il maschera anti Covid. Il ragazzo, di Sala Consilina, avrebbe affermato che il mascherare se viene rispettata la distanza di almeno un metro di un partner. Da qui la reazione dell’insegnante, una reazione che, sempre da quanto apprendiamo dalle fonti degli studenti, si sarebbe verificata dopo che lo studente avesse indossato la maschera solo per compiacere l’insegnante.

L’episodio è stato condannato da insegnanti e studenti dell’istituto. Tutti hanno detto solidarietà con lo studente. Il maestro vive a Teggiano ed è originario di Salerno; insegna da diversi anni al “Pomponio Leto”. I carabinieri della compagnia Sala Consilina, su cui hanno già indagato video catturato. Per il momento non è stata presentata alcuna denuncia ufficiale, ma il Capitano Paolo Cristinziano, d’intesa con la Procura della Repubblica presso il tribunale di Lagonegro, raccoglierà elementi utili a chiarire l’episodio e, quindi, ricostruire la dinamica dei fatti. Il professore potrebbe essere oggetto di un’indagine per abuso dei mezzi di correzione, punibile d’ufficio.