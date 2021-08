lidostu pārpludina cilvēki, valstis slēdz vēstniecības, Afganistānu pametis prezidents / Raksts

Talibi ienāk Kabulā: lidostu pārpludinājuši cilvēki, valstis slēdz vēstniecības, valsti pametis prezidentsRihards Plūme 00:00 / 03:11

Prezidents pametis valsti

Afganistānas prezidents piekritis nodot varu talibu rokās. Šo lēmumu Ašrafs Gani pieņēma pēc tam, kad “Taleban” sasniedza Kabulu un paziņoja, ka sagaida miermīlīgu varas nomaiņu valstī, pašreizējai valdībai atsakoties no savām pilnvarām. Tagad Afganistānas galva valsti pametis un, visticamāk, devies uz Tadžikistānu. To apstiprina Afganistānas Augstākās nacionālā izlīguma padomes vadītājs Abdulla Abdulla: “Bijušais Afganistānas prezidents pametis valsti un atstājis to smagā situācijā. Dievs viņu sauks pie atbildības. Pašreizējā situācijā es vēlos tikai to, lai Dievs jūs svētī un lai jūs esat mierīgi. Aicinu aizsardzības un drošības spēkus sadarboties drošības nodrošināšanā. Aicinu talibu spēkus neiebrukt Kabulā un dot iespēju sarunām. Lai Dievs dod, ka situācija strauji nemainās un lai nezaudējam dzīvības un mājvietas.”

Afganistānas prezidents Ašrafs Gani, paziņojis, ka atstājis valsti, “lai novērstu plašu asinsizliešanu”, islāmistu grupējumam “Taleban” ienākot galvaspilsētā.

Kā Gani rakstījis sociālajā tīklā "Fb", ja viņš būtu palicis Afganistānā, "tiktu nomocīti neskaitāmi patrioti un Kabula tiktu nopostīta". "Talibi ir uzvarējuši, (..) un tagad viņi ir atbildīgi par mūsu līdzpilsoņu godu, mantu un izdzīvošanu," viņš piebildis. Afganistānas prezidents Ašrafs Gani uzrunā parlamentu (15.08.2021.)

Kabulu pamest steidz ierēdņi, policisti, civiliedzīvotāji

Desmit dienas – tieši tik ilgs, vai, precīzāk, īss laiks bija nepieciešams islāmistu grupējumam “Taleban”, lai praktiski ieņemtu teju visu Afganistānu, izņemot vien galvaspilsētu Kabulu. Un jau 15. augusta rītā pasaules mediji vēstīja par to, ka talibi ienākuši galvaspilsētas Kabulas priekšpilsētās un jau teju pārņems galvaspilsētu. Apzinoties, ka talibu ienākšana Kabulā ir tikai laika jautājums, daudzi afgāņu ierēdņi, karavīri un policisti steidza pamest savus posteņus, baidoties no represijām pret cilvēkiem, kuri sadarbojušies ar rietumvalstu atbalstīto valdību vai rietumvalstu spēkiem.

Tiek vēstīts, ka vairāki desmiti afgāņu karavīru ar tehnikas vienībām bēguši, piemēram, uz Irānu un Uzbekistānu. No Kabulas bēg arī civiliedzīvotāji, kas pārpludinājuši lidostu.

Kabulas lidosta (15.08.2021.) Foto: REUTERS, STRINGER

Talibu pārstāvis tviterī izplatījis paziņojumu, kurā sola neieņemt galvaspilsētu ar spēku un norāda, ka talibu kaujiniekiem dots rīkojums palikt Kabulas pievārtē. Kaujinieki izteikušies, ka veidos iekļaujošu, nevis ultrakonservatīvu islāmistu pārvaldi, ļaujot strādāt gan ārzemju vēstniecībām, gan nevalstiskajām organizācijām. Tomēr daudzi afgāņu ierēdņi, karavīri un policisti pametuši savus posteņus, baidoties no represijām pret cilvēkiem, kuri sadarbojušies ar rietumvalstu atbalstīto valdību vai rietumvalstu spēkiem. Par talibu varu īpaši bažās ir arī sievietes. Savukārt Afganistānas iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs Abduls Satars Mirzakvals paziņoja, ka talibi pilsētai neuzbruks un paredzēts varu mierīgā ceļā nodot pagaidu valdībai.

Valdības amatpersonas likušas noprast, ka talibu pārstāvji devušies uz prezidenta pili, lai risinātu sarunas par kontroles nodošanu talibiem bez asinsizliešanas.

Valstis slēdz vēstniecības Kabulā

Virs Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības šajā dienā riņķoja militārie helikopteri, kas tās darbiniekus steigšus nogādāja lidostā, lai evakuētu no valsts. Vēstniecībā steigšus tika iznīcināti svarīgi dokumenti. Baltā nama saimnieks nosūtījis vēl 1000 militāro vienību, lai palīdzētu darbiniekiem evakuēties. Tiek lēsts, ka valstī strādā aptuveni 1400 amerikāņu, un daļa diplomātu, kas paliks valstī, tiekot pārvietoti uz citu vietu, vēsta ASV mediji.

Vācija paziņojusi, ka slēdz savu vēstniecību Kabulā un steigšus evakuēs savus cilvēkus. Tikmēr Lielbritānijas premjers Boriss Džonsons šodien sasaucis parlamenta komitejas ārkārtas sēdi, lai lemtu par britu tālāku rīcību saistībā ar situāciju Afganistānā. Krievija paziņojusi, ka strādā ar citām valstīm pie tā, lai sasauktu ANO Drošības padomes ārkārtas sanāksmi. NATO savukārt paziņojis, ka konfliktam jārod politisks risinājums, kas ir nepieciešams vairāk nekā jebkad agrāk. Satraukumu par situāciju Afganistānā paudis pāvests Francisks, aicinot uz dialogu, lai iedzīvotāji varētu dzīvot mierā.

Militārais helikopters virs ASV vēstniecības Kabulā (15.08.2021.) Foto: AFP, WAKIL KOHSAR

Pasaulē kritizē ASV lēmumu par spēku izvešanu no Afganistānas

Arvien skaļāk svētdien sociālajos tīklos un pasaules medijos izskan amatpersonu un ekspertu viedokļi par to, ka ASV lēmums bijis kļūdains un 20 gadus ilgusī klātbūtne šajā valstī tagad šķiet bijusi bezjēdzīga.

ASV gan turpina aizstāvēt savu lēmumu par spēku izvešanu un savu politiku šajā sakarā, par spīti talibu panākumiem, negrasās mainīt.

KONTEKSTS:

Talibi sāka ofensīvu, jo no Afganistānas tiek izvesti ASV un citu valstu spēki.

Kopš augusta sākuma talibi pārņēmuši savā kontrolē lielāko daļu valsts teritorijas, sakaujot Afganistānas drošības spēkus, pārvelkot tos savā pusē vai liekot tiem bēgt, neraugoties pat uz zināmu ASV aviācijas atbalstu.

Kauju dēļ mājas bijuši spiesti pamest simtiem tūkstoši cilvēku, un pēdējās dienās bēgļi ir pārpludinājuši Kabulu, kur viņi ierīkojuši apmetnes parkos un citās publiskās vietās.