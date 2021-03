Libia: la visita di tre ministri europei mira a unificare la posizione dell’Unione europea, secondo Jean-Yves Le Drian

di





Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha confermato che la sua visita in Libia con i suoi colleghi tedeschi Heiko Maas e l’italiano Luigi Di Maio mira a riaffermare la posizione unificata dell’Unione europea sul fascicolo libico a causa della vicinanza di questo paese e delle sue implicazioni. La crisi libica nel Sahel, nel Nord Africa e nel Mediterraneo.

Le Drain ha sottolineato, in una conferenza stampa tenutasi giovedì a Tripoli, di aver indicato ai funzionari libici la necessità di organizzare le elezioni del 24 dicembre, attuare l’accordo di cessate il fuoco, aprire la strada costiera e abbandonare la strada costiera. Forze straniere e mercenari dalla Libia.

Da parte sua, il ministro degli Esteri libico Najla Al-Mankoush ha affermato di aver invitato i suoi alleati Francia, Germania e Italia a riaprire le ambasciate e riprendere le attività consolari sul suolo libico e concederle. E facilitare le procedure per i visti dall’interno della Libia.

Ha aggiunto che hanno sottolineato l’importanza di riprendere le attività economiche con i settori pubblico e privato in Libia per rilanciare l’economia, la crescita e la prosperità nel paese.

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha affermato che il ritiro delle forze straniere e dei mercenari è un prerequisito per la preparazione delle imminenti elezioni in Libia.

Ha affermato il sostegno del suo paese al governo di unità nazionale e ha commentato: “La Libia ora ha un governo legittimo, il che è stato un risultato apparentemente impossibile”.

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha affermato il sostegno dell’Unione europea alla “via della stabilità in Libia” e la sua disponibilità a portare la pace nel Paese.

Il capo della diplomazia italiana ha espresso, durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian e il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, e il governo di unità nazionale in Libia, Najla Al-Mankoush, ha espresso la sua soddisfazione per questo . Riapertura delle esportazioni di petrolio libiche e adozione del programma di governo di unità nazionale per le questioni urgenti per i libici.

