Atmosfera oggi

Tempo instabile con pioggia e neve in montagna e temporali sparsi martedì 23 marzo 2021. Le temperature scenderanno sulla terraferma orientale, nel Mar Egeo ea Kiti. I venti raggiungono 8 Beaufort nel Mar Egeo.

Nello specifico, le precipitazioni sono previste inizialmente nei continenti settentrionale e orientale, nei mari Egeo e Creta, che da mezzogiorno si estenderanno ai continenti occidentale e ionico. Le nevicate si verificheranno nelle regioni montuose e semi-montuose della terraferma. Temporali intermittenti si verificheranno principalmente nei mari Egeo, Creta e Peloponneso dalla mattina. Le concentrazioni di polvere nel Dodecaneso e nell’est di Creta saranno relativamente alte entro la mattina. La visibilità sarà limitata a livello locale.

La temperatura nella Macedonia occidentale varia da -5 a 7 gradi Celsius, nel resto della Macedonia e Tracia da 0 a 12, in Tessaglia, nella Stiria orientale e nel Peloponneso da 3 a 10, in Epiro da 2 a 14, nella Stiria occidentale e Peloponneso da 4 a 15, Isole Ionie da 6 a 13, Isole dell’Egeo settentrionale e orientale da 6 a 14, Cicladi da 7 a 15, Dodecaneso da 11 a 15 ea Creta da 9 a 15 ° C. Si noti che nell’Egeo e Creta il minimo è previsto alla fine del periodo di 24 ore.

I venti soffiano nel Mar Egeo da 5 a 7 N e temporaneamente in luoghi fino a 8 Beaufort. Nello Ionio, i venti soffiano dalle direzioni nord-ovest da 3 a 5 Beaufort, ma alla fine del periodo di 24 ore vireranno verso est con la stessa intensità.

Tempo in Attica

Di tanto in tanto in Attica sono previste piogge. Il vento soffierà da 2 a 4 temperature da nord e da mattina a pomeriggio da 4 a 6 Beaufort. La temperatura nel centro di Atene varia da 7 a 11 gradi Celsius.

Tempo a Salonicco

Cielo nuvoloso previsto a Salonicco con temporanea pioggia locale. Il vento soffia da 2 a 4 temperature del nord. La temperatura nel centro della città varia da 2 a 11 gradi Celsius.