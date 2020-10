“Le altre patologie non sono state escluse” – Corriere.it

“Le altre patologie non sono finite in blocco. Troppi screening e trattamenti vengono posticipati per terapie che, come i tumori, non consentono pause e sospensioni ”. il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Quirinale durante la cerimonia di celebrazione delle “Giornate della ricerca”, ha messo in guardia sacrificare tutte le altre malattie a Covid 19. Sono parole forti e autorevoli che suonano come un forte richiamo in giorni di controversia. “Covid sarà sconfitto dalla ricerca di terapie sempre più efficaci, basate sul vaccino. Ovviamente dovremo aiutarlo e aiutarci a vicenda con l’efficienza dell’organizzazione sanitaria, prevenzione e precauzione, solidarietà con chi ha bisogno di cureCon fermo fermo: “No a comportamenti irresponsabili”.