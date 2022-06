L’Arabia Saudita applica nuove tecnologie in previsione dell’Hajj 2022

L’Hajj si sta avvicinando e, con il suo attesissimo arrivo, milioni di pellegrini si stanno preparando a recarsi in Arabia Saudita per celebrare questo rituale islamico irripetibile. Pertanto, i paesi del GCC stanno implementando nuove tecnologie per accoglierli.

Dall’inizio della pandemia di COVID-19, gli eventi che coinvolgono grandi assembramenti di persone sono diventati un problema a causa dell’alto tasso di trasmissione del virus. In seguito sono state adottate misure precauzionali per proteggere tutti in questi tempi difficili. Tuttavia, le cose sono notevolmente migliorate da allora, con l’Arabia Saudita che l’anno scorso ha dimostrato che sarà in grado di ricevere pellegrini nei luoghi più sacri dell’Islam, e quest’anno non sarà diverso.

Il Regno dell’Arabia Saudita ha tutto pronto e preparato per ricevere pellegrini da tutto il mondo, non solo aggiungendo personale maschile e femminile competente per assistere i pellegrini che giungono nel Regno, ma applicando tecnologie per assistere questi pellegrini mentre compiono il pellegrinaggio. Anche Hajj.

nuova tecnologia

Il dottor Abdul-Fattah Mashat, viceministro dell’Hajj, ha dichiarato: Medio Oriente Ci sono molte tecniche che sono state sviluppate per l’Hajj di quest’anno. Ha spiegato che il ministero ha sviluppato una nuova tecnologia chiamata “circumambulanteLaddove i cittadini di questi paesi possono candidarsi per partecipare alla lotteria per scegliere l’Hajj, destinato ai pellegrini che vivono in Nord America, Europa e Australia per aiutarli a ottenere “approvazioni senza bisogno di intermediari”, che “ha ridotto i prezzi di più del 30%”.

Il viceministro saudita dell’Hajj, il dottor Abdul Fattah Mashat, ha detto ad Asharq Al-Awsat che “il ministero dell’Hajj si occupa di tutti i settori rilevanti in patria e all’estero per rendere l’Hajj un successo e fornire la migliore assistenza ai pellegrini”.

Una delle parti più importanti dell’Hajj è in piedi sul monte Arafat, e quest’anno i pellegrini che non parlano arabo potranno comprendere il sermone, poiché sarà tradotto in 10 lingue diverse, tra cui inglese, persiano e turco, attraverso l’applicazione Arafat Sermon disponibile su iOS E il Androide.

I robot Hajj sono tornati

Il ministero sta inoltre fornendo 2.000 nuove auto elettroniche per fornire ulteriore mobilità ai pellegrini disabili che desiderano spostarsi nella Grande Moschea della Mecca. I robot della Grande Moschea torneranno l’anno scorso e hanno schermi tattili da 21 pollici con l’obiettivo di guidare i pellegrini all’interno della moschea e di rispondere a qualsiasi domanda che potrebbero avere sul rituale e su come eseguirlo.

Via Agence France-Presse

Un altro robot che sta tornando è Robot cinesi a quattro ruote Che si muove intorno alla Grande Moschea e ad altri luoghi santi durante l’Hajj, offre acqua Zamzam. Secondo il quotidiano The National, il regno mira a distribuire circa tre milioni di bottiglie al giorno nella Grande Moschea della Mecca e un milione di bottiglie in altri luoghi santi.

dopo Hajj

Mentre il pellegrinaggio dura tre giorni, molti pellegrini tendono a rimanere per la preghiera nelle città della Mecca e Medina, con la Moschea del Profeta come destinazione principale a Medina.

tramite SPA

Secondo l’agenzia di stampa saudita (SPA), in previsione di ciò, il Regno l’ha installato 250 tende da sole elettriche Nei cortili della Moschea del Profeta per abbassare la temperatura dei fedeli. Questi ombrelli funzionano insieme a condizionatori d’aria, ventilatori e irrigatori per spruzzare gocce d’acqua sui fedeli per combattere il caldo.

La spa ha anche menzionato che sono state installate piastrelle di marmo freddo per mantenere basse le temperature e rendere confortevole stare in piedi su di esse mentre si prega.

