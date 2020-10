Lamorgese: “I decreti Salvini hanno creato insicurezza. Nizza? Nessuna colpa ”. Il capo della Lega: “dimettersi”

“In passato devo dire che purtroppo si sono verificati casi simili e poi mi chiedo perché le forze di opposizione, che oggi hanno chiesto scusa alla Francia, alla quale esprimo tutta la mia solidarietà, perché non hanno deciso di scusarsi in altri casi gravi che si sono verificati. E parlo degli attentati alla metropolitana di Londra, al London Bridge del 2017 e dell’attentato alla Rambla del 17 agosto 2017 “. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese parlando al Ministero degli Interni sul caso di Nizza. “È ora di porre fine alla controversia, rnon c’è responsabilità da parte nostra ”.“Ha poi detto a SkyTg24, parlando anche dei decreti sulla sicurezza “Salvini che ha creato insicurezza ”.

Il leader della Lega, Matteo salvini, aveva dichiarato questa mattina: “Bilancio degli sbarchi (27.190 nel 2020 contro 9.533 nello stesso periodo di un anno fa), piazze in rivolta e ora anche un killer tunisino è sbarcato a Lampedusa ed è partito tranquillamente per fuggire in Francia per uccidere e massacrare. Nel frattempo, la cancellazione dei decreti di sicurezza per aprire porte e portafogli. Cosa sta ancora succedendo? Il ministero dell’Interno è allo sbando, Lamorgese si dimette. Senza parole!!! Con i porti aperti un terrorista islamico sbarca a #Lampedusa, individuato a Bari ma lasciato libero di fuggire a #Nice per massacrare e decapitare e secondo il ministro dell’Interno è colpa mia !!! “, Ha scritto poi Matteo Salvini su Facebook.” Siete senza vergogna “, aggiunge Salvini, concludendo con l’hashtag” Lamorgesedimettiti “.

