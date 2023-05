“La Vérona”, un bed and breakfast che profuma d’Italia, a La Flèche

Vedi le mie notizie

Sylvie Ricevuto-Jouvin ha aperto “La Vérona”, a La Flèche. ©Sable News

I locali sono stati ristrutturati con gusto e, qui, profuma un po’ Italia. Nel cortile dal muro color del sole dove si aggrappa la vite, Sylvie Ricevuto-Jouvin è lieta di presentare “Il veronese”una casa il cui nome richiama le sue origini mediterranee.

Aperto da allora Pasqua 2023 in affitto, questo nuovo alloggio turistico si trova nel cuore di Quartiere Verronedi fronte alla chiesa, La Flèche (Sarthe).

vernici naturali

“Ho avuto una vera cotta quando ho comprato questa casa nel 2011”, ricorda Sylvie Ricevuto-Jouvin. Perché pur trovandosi nel cuore della città, “La Vérona” offre grandi spazidentro e fuori.

“L’alloggio conta tre stanzema possiamo accontentarci facilmente fino a 8 persone aggiungendo posti letto”, commenta il proprietario, dal ampio giardino di delizie.

Il cottage offre splendidi spazi, dentro e fuori. ©Sable News

Grazie alla sua formazione come pittrice decorativa, la 61enne Fléchoise ha potuto colorare le pareti con ricette di vernici naturali o imbiancare la lavorazione del legno.

Sono stati necessari diversi mesi di lavoro per rinfrescare e rinnovare il locale che prima ospitava gli inquilini.

Amante della sua regione

Sylvie Ricevuto-Jouvin, che vive in una casa a La Flèche dove offre camere degli ospiti (“La Charmante”) dal 2017, ha voluto continuare l’avventura turistica con questo nuovo indirizzo a Verron.

Mi piace l’idea di accogliere nuove persone a La Flèche, francesi e straniere, in modo che possano scoprire questa bellissima regione. Sylvie Ricevuto-Jouvin

Una regione di cui il 60enne ama parlare: “Mi piace parlare della mia città e del fascino della Valle del Loir. “Questo fascino, l’acquarellista (è presidente di Associazione di pittura a freccia) lo ha steso più volte sulla carta con i suoi pennelli, e in particolare con un libro su La Flecherealizzato con i suoi studenti (Passeggiate a La Flèche).

“La Vérona” dispone di tre camere da letto. ©Sable News

Etichettato “Gîte de France”“La Vérona” ha già diverse prenotazioni per le giornate di sole.

“C’è richiesta nel settore, con lo Zoo, ma anche il Prytanée”, osserva colui che, accanto alla gestione del gîte, è responsabile amministrativo e responsabile del reclutamento per la Scuola francese di arredamento.

Vacanze estive o invernali

Con questa nuova offerta turistica di “grande capacità” che unisce tradizione e comfort, La Fléchoise spera di soddisfare le aspettative di chi cerca una casa per le vacanze per l’estate o un luogo accogliente e conviviale per l’inverno, accanto al caminetto.

