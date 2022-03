La tua cucina da Carrosanit: la raffinatezza all’italiana dei modelli esposti in negozio, lo stoccaggio intelligente e innovativo e la professionalità degli allestitori per il tuo progetto chiavi in ​​mano

Offerte promozionali da scoprire in negozio

Da Carrosani, il design italiano della tua futura cucina è a portata di mano!

Dare cachet a la tua cucinaappuntamento a Carrosani chi lavora con il marchio Scavolini. Un marchio italiano impegnato nel design elegante, nei materiali di qualità e nello stoccaggio innovativo.

E poiché Scavolini è sempre alla ricerca del meglio in termini di estetica, il marchio ha collaborato con rinomati studi di designer come Vittore Niolu, Fabio Novembre e Diesel. Da queste collaborazioni sono nati tre nuovi modelli di cucine Scavolini, disponibili da Carrosanit: Formalia, Dandy e Diesel.

La cucina Formalia di Scavolini progettata in collaborazione con il designer Vittore Niolu: una cucina familiare dai dettagli esclusivi per un arredamento semplice e raffinato.

La cucina Dandy di Scavolini progettata in collaborazione con il designer Fabio Novembre: una cucina innovativa, compatta e connessa.

La cucina Diesel di Scavolini disegnata con gli studi Diesel Living: estrema cura dei dettagli per una cucina dal design industriale, al tempo stesso vintage e contemporaneo.

Specializzata in cucine chiavi in ​​mano, Carrosanit si adatta alla tua richiesta (per nuove costruzioni e ristrutturazioni) con adeguata professionalità e tecnicità!

Hai a che fare con 1 solo interlocutore per tutti i servizi inerenti alla tua futura cucina: scelta della tua cucina nel nostro showroom di 600 mq, consulenza e realizzazione del tuo progetto da parte delle nostre squadre di posatori (idraulico, piastrellista, elettricista, ecc.).

Rivolgersi a Carrosanit significa beneficiare di un supporto professionale per il layout della tua cucina nel suo complesso!

