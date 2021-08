La ricetta per l’estate nel paese di Alençon. A La Hutte, il vitello tonnato dello chef Damien Justin

Originario del nord della Francia, Damien Justin gestisce il ristorante Le Saint-Germain à la Hutte con sua moglie Manuella dal 1 settembre 2020.

Prima di stabilirsi nella Sarthe, lo chef 38enne ha vissuto una serie di esperienze nel mondo della ristorazione sulla Opal Coast, in Inghilterra, in Scozia. “Ho avuto stagioni sulla neve e a Le Touquet. Poi ho gestito la mia attività a Lille per cinque anni. “

Ricca esperienza

Spinto da un desiderio di cambiamento, il Pas-de-Calaisien ha trovato un nuovo punto d’appoggio in questo ristorante a La Hutte. “Il municipio ha comprato le mura ma non ha trovato acquirenti. Così ha lanciato un concorso di cucina a cui ho partecipato. “E di successo a pieni voti per coloro che hanno intenzione di rimanere nel tempo. “Siamo sedotti da questo nuovo ambiente di vita, tutto si presta ad esso. “

Nonostante tutto, il ristoratore ha aperto i battenti in un clima particolare con l’emergenza sanitaria. “Abbiamo chiuso dal secondo confinamento. Abbiamo mantenuto un servizio di ristorazione fino alla fine di gennaio. Poi ci siamo fermati e abbiamo colto l’occasione per iniziare i lavori di riabilitazione. “

Nei suoi nuovissimi locali, Damien Justin promette piatti “gustosi, semplici e conviviali”. E che ti invitano a viaggiare. “Sono un gourmand di tutto e offro cucina da tutto il mondo”, presenta prima di ammettere la sua predilezione per i sapori italiani. “Mia nonna era italiana, quindi la mangiavo spesso quando ero più piccola. La mia cucina ha un lato abbastanza transalpino ma faccio anche molto tailandese, francese…”

Lo chef cambia menù ogni tre mesi, per adattare i piatti proposti alla stagione. “Alcuni fine settimana organizzo attività con piatti più temporanei. In questo modo, i clienti affezionati possono venire a mangiare qualcos’altro, senza annoiarsi del menu. “