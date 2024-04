La maggior parte dei giocatori PS5 afferma che 60 FPS sono un must

Cantiere di pagamento I lettori hanno avuto un acceso dibattito la scorsa settimana. Abbiamo chiesto al nostro pubblico se gli interessano davvero i giochi a 60 fps su PS5: una conversazione esplosa negli ultimi mesi grazie al lancio di una serie di giochi con scarse prestazioni tecniche. Ora sono arrivati ​​i risultati.

Con oltre 6.000 voti nel nostro sondaggio, sembra che la maggior parte dei giocatori PS5 pensi che i 60 fps siano molto importanti. Il 36% ha affermato che “tutti i giochi PS5 dovrebbero raggiungere i 60 fps” e che “non ci sono scuse”. Un altro 27% ha affermato che dovrebbero essere utilizzati 60 fotogrammi al secondo Sempre Diventa il bersaglio su PS5. Quindi, un totale del 63% afferma che 60 fps sono un must sull'attuale generazione di console Sony.

Successivamente, il 19% ha affermato che 30 fps non sono un problema, anche se preferirebbero comunque 60. Poi solo il 14% ha affermato che non gli importava del frame rate, purché fosse coerente. Infine, solo il 5% degli elettori ha dichiarato di non preoccuparsi del frame rate. Ehi, è abbastanza giusto.

Ora, c'è un avvertimento qui: come sito web, ci rivolgiamo chiaramente a un gruppo demografico più hardcore. Pensiamo che ci sia un gran numero di giocatori PS5 che non sanno nemmeno con quale frame rate iniziare. Va bene! Ma possiamo interrogare solo le persone a cui facciamo il sondaggio, e i risultati sono in qualche modo distorti.

Un frame rate più alto è una di quelle cose a cui una volta che ti ci abitui è difficile tornare indietro. E con la PS5, la maggior parte dei giochi offre almeno una modalità prestazionale opzionale, con 60 fps preferiti rispetto ai miglioramenti grafici. Se si arriva a un punto in cui ciò non è più possibile, o diminuisce in qualche modo, ci sarà una reazione negativa, almeno da parte del pubblico più accanito.

Hai votato nel nostro sondaggio? Ti aspettavi questi risultati? Assicurati di scrivere con un frame rate più elevato nella sezione commenti qui sotto.