“La curva di contagio si allarga, da lunedì la nuova ricetta”

Situazione Coronavirus in Veneto: in diretta da Luca Zaia

LA CURVA DELLE INFEZIONI. “Vediamo una curva in aumento, a differenza di marzo, abbiamo una crescita lenta. Non significa che dobbiamo cantare della vittoria. Stiamo facendo pressione sugli ospedali. Ci sarà anche un problema con l’influenza e la sovrapposizione di Covid. Ci siamo attrezzati ”. “Le mille terapie intensive sono reali, non solo sulla carta. Oggi siamo ancora alla seconda puntata. Quando raggiungeremo 150 pazienti in terapia intensiva, attiveremo dieci ospedali Covid ”. “Oggi dobbiamo evitare il collasso dell’assistenza sanitaria”.

L’ORDINE. “Entro lunedì, farò un ordine con restrizioni più severe che non prevedono il blocco per impedire l’attività, ma riguarderanno raduni e simili”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha spiegato che “ci sono tensioni negli ospedali, ma la crescita della terapia intensiva è lenta”. “In Veneto le infezioni crescono”, osserva Zaia, sottolineando che si stanno effettuando ulteriori prelievi. Il problema per il presidente è “evitare il crollo dell’assistenza sanitaria regionale”.

SALUTE. “Abbiamo perso circa 200 medici in 10 anni. Il tema dei medici è il tema vero: non ci sono medici, 56.000 in Italia e 1.300 in Veneto. Abbiamo assegnato borse di studio ma c’è un imbuto formativo e un collocamento macchinoso in ospedale rispetto ai colleghi del resto d’Europa. Rimango nell’idea che una volta laureati, i medici devono entrare nel servizio, non sono contrari alle specialità, ma devono essere messi in condizione di lavorare. Assumiamo infermieri, ma spesso sono persone che vanno alla Rsa o in strutture private. Per quanto riguarda i medici, chiederemo che venga formalizzata la possibilità di seguire brevi corsi di formazione per intensivisti perché abbiamo corsi intensivi ma nessuno staff ”.

I PROTOCOLLI. “Oggi è di fondamentale importanza sviluppare protocolli di trattamento efficaci per la terapia domiciliare nei primi giorni di malattia in quanto questo è ciò che impedisce il ricovero”.