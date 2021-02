La bontà della cavalletta

Nei boschi le cavallette e le cavallette erano amichevoli. Entrambi camminano insieme … condividono il cibo e vivono comodamente. Ogni giorno vedevano una donna che pascolava vicino a dove si trovavano. La cavalletta voleva fare amicizia con quella adorabile signora.

E un giorno la cavalletta andò dalla signora e disse la parola nella sua mente. La signora sorrise così .. “Sei una piccola creatura. Sarò carino. Ma non sei brutto. Sono amichevole con te? Era ridicolo. Quindi il viso della cavalletta si rimpicciolì. Vedendo la cavalletta scura .. “Amico! Cos’è successo?”, Ha chiesto lo scoiattolo, raccontando la storia piena di quello che è successo.

“Perché dobbiamo essere arroganti? Non essere triste per le parole della signora. Ho ragione con te? Marnado … un cacciatore alza il suo arco su un cervo che pascola in un pascolo quotidiano. Il cervo non se ne accorge .. Sta facendo il suo lavoro da solo. Ha visto un cacciatore di cavallette in lontananza. Vedere. “La freccia puntò verso la signora .. scoprì il pericolo. Presto la mosca si inchinò sul volto del cacciatore. La freccia mancò il bersaglio e si scontrò con la vicina giungla Con questo suono salutò la signora che si diceva fosse viva.

Pochi giorni dopo, la signora ha visto una tigre che pascolava nell’erba. La tigre ruggì quando vide la potente donna. Passo dopo passo per inseguirlo comunque .. lentamente vai avanti. La cavalletta che l’ha notato … insieme al resto delle cavallette è saltata sulla faccia della tigre in gruppo e l’ha graffiata. E con questo la tigre pianse e si arrabbiò. La signora che fu scioccata da quel grido … prese tutte le sue forze nelle gambe e scappò via senza voltarsi indietro.

Tanto locuste quanto locuste nella boscaglia. La signora ha smesso di venire per la paura quel giorno. E quando non si fece vedere per due giorni, chiese: quale pescatore ha arrestato la signora? Quale animale l’ha mangiato? Ha detto locuste e locuste.

Un giorno, la signora sembrava uno scoiattolo e le si avvicinò. Dal cacciatore, la cavalletta ha descritto come si è salvata la vita dalle grinfie di una tigre.

Sono molto preoccupato per quello che è successo alla cavalletta quando non è apparsa. Questo non significa che tutte queste cose siano per la tua lode o aspettarti qualche ricompensa. Non si sa in questo momento cosa farà dopo aver lasciato la posizione. Pertanto, per avvertire i presenti di stare attenti, ha detto lo scoiattolo. Poi la signora si rese conto del suo errore con la cavalletta.

“Ho detto molte parole alla cavalletta che era interessata a fare amicizia con me. Ha scherzato con orgoglio. Ma lui mi ha salvato la vita senza che Oimi in mente. Mi ha insegnato che non c’è bellezza ma una mente sana. Immediatamente le locuste andarono con il locuste e si sono scusati. I tre sono stati buoni amici da allora. “

Decikadofulabo