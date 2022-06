Johnny “Mad Dog” Adair dice di essere stato incuriosito dall’attacco di Michael Stone al cimitero di Milltown

Il massacro di Milltown è stata un’esperienza che ha cambiato la vita per il futuro leader del terrorismo Johnny “Mad Dog” Adair, ha appreso il quotidiano Sunday World.

Guarda il dramma assassino che si svolge in diretta TV dalla sua casa in Shankill Road.

A 25 anni, Adair era ancora relativamente sconosciuta al di fuori dei circoli leali – nonostante la ritrovata fama di Stone, tutto stava per cambiare.

Adair è rimasto affascinato da ciò che ha visto a Milltown. “Non potevo crederci.

“Ecco un lealista che ha attaccato da solo un funerale dell’IRA.

“Non ho mai visto niente di simile prima”, ha detto Adair al quotidiano Sunday World questa settimana.

“Le azioni di Stone hanno motivato i lealisti come me. Era il mio eroe e molti altri giovani lealisti la pensavano allo stesso modo. Sono persino andato a corteggiarlo”, ha detto.

La posizione dei leader dell’UDA all’epoca fu determinata giorni dopo quando chiamarono l’IRA per dire che non conoscevano Stone e non avevano nulla a che fare con loro.

“Avevano paura per la loro pelle”, ha detto.

“Ho avuto molti disaccordi con Stone in prigione, ma ha sicuramente avuto il coraggio di fare quello che ha fatto”, ha aggiunto Adair.

Ma la dirigenza dell’UDA stava dicendo la verità. Non conosceva l’identità dell’unico uomo armato di Milltown. Non era un membro di nessun gruppo paramilitare lealista.

Chiudere

Michael Stone su tutte le furie al cimitero di Milltown nel 1988 Michael Stone su tutte le furie al cimitero di Milltown nel 1988

È stato semplicemente arruolato con l’aiuto di un ex soldato e figlio di un ex caposquadra dei Red Commando della tenuta di Braniel.

A causa di questa connessione, quando è entrato per la prima volta nel sistema carcerario, lo ha fatto come prigioniero dei raggi UV. Passarono le settimane dopo, l’UDA lo rivendicò perché non aveva un grande nome da campionessa.

Michael Anthony Stone è nato a Birmingham da madre cattolica irlandese, Mary Bridget O’Sullivan, e da padre protestante, Cyril Alfred Stone.

Quando i suoi genitori divorziarono, Stone fu mandato all’età di sette anni a vivere con la famiglia della sorella di suo padre nella fedele East Belfast.

John e Margaret Gregg hanno cresciuto Stone insieme ai loro figli a Ravenswood Garden nella tenuta di Brannell. Fu battezzato nella chiesa di San Giovanni in Irlanda, dove cantò nel coro. I residenti lo ricordano come educato e ben parlato con una leggera influenza inglese nella sua voce quando arrivò lì nel 1962.

“Michael Stone era calmo ed equilibrato quando era un ragazzo”, Jim Murtag ricorda il suo amico d’infanzia.

“Era sempre visto come un tipo eccentrico e solitario, persino un mostro. Ma amava stare con il resto della sua prima banda nei boschi dietro a Braniel. Amava i coltelli e le fionde e tormentava i piccoli animali, anche se amava i cani.

Jim ha detto: “Ma a Michael non interessavano affatto gli appassionati, le bande leali e nemmeno i Rangers. Ci siamo uniti ai cadetti insieme. E abbiamo imparato a lucidare i nostri stivali e le cinture di ragnatela, ma era tanto vicino all’esercito quanto potremmo ottenere”. .

Jim dice che quando la sua famiglia è stata costretta a lasciare Braniel quando sono scoppiati i problemi, è stata assegnata loro una casa a Twinbrook. Non passò molto tempo prima che Stone lo rintracciasse e chiedesse il suo aiuto.

“Non potevo crederci. C’era Michael Stone in piedi a Twinbrook con una giacca di jeans. Aveva un distintivo di James Connolly sul bavero e disse che voleva unirsi ai Provies. Ha detto che voleva essere un combattente per la libertà.

“La verità è che la banda di ‘Hole in the Wall’ era sparita e lui ne voleva una nuova: più grande è, meglio è.

“Gli abbiamo detto di essere saggio, ma ha insistito. Murtagh alla fine ha mandato Stone a casa di un uomo dell’IRA che in seguito ha reclutato Bobby Sands nell’IRA, ma lui lo ha inseguito. Stone non aveva una vera identità ed era disperato di trovarne una, “Jim ha detto. .

Con l’intensificarsi dei disordini, Jim e Stone persero il contatto. Ma tre giorni prima del massacro di Milltown, Jim stava passando davanti al municipio di Belfast quando vide il suo vecchio amico in piedi sul marciapiede.

“Sono uscito e ho parlato con Stone. Ho notato che era ingrassato e gli ho chiesto delle sue condizioni. Stone ha detto che soffriva di depressione.

Murtagh ha insistito: “Tre giorni dopo è successo Milltown. Sicuramente qualcuno deve aver scoperto qualcosa che non va in Michael Stone. Il tumulto aveva trasformato i ragazzi normali che avevano bisogno di un piccolo aiuto in assassini”.

Ha aggiunto: “Quando Michael Stone andò a Milltown quel giorno, non lo fece per Dio e per l’Ulster, lo fece per se stesso”.

Mad Dog: La follia omicida nel cimitero mi ha affascinato