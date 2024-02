Italia: una crisi politica indebolisce l’economia del Paese

Gran parte del futuro dell’Eurozona dipende dal futuro politico dell’Italia. La crisi appena iniziata Oltralpe arriva nel momento peggiore. Perché l’Italia, che ha un debito pubblico pari al 150% del Pil, resta l’anello debole dell’Eurozona. Il ritorno dell’instabilità politica non farà altro che indebolirlo ulteriormente.

In primo luogo perché i leader politici europei hanno fiducia in Mario Draghi, attuale presidente del Consiglio. L'ex capo della Banca centrale europea ha una certa aura. Fa chiaramente parte del “circuito della mente”, per usare l’espressione di Alan Mink.

L’Italia è quindi il Paese che beneficia maggiormente del Recovery Plan europeo, Next Generation EU. Deve ricevere 191 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni, che rappresentano circa il 12% del suo Pil.

La Spagna, il secondo beneficiario, beneficerà di 70 miliardi di euro. Questo piano di ripresa non è né più né meno che una sorta di piano di salvataggio per l’economia italiana. Ciò dovrebbe contribuire a migliorare il loro potenziale di crescita, che ora è debole.

L’Italia ha ricevuto circa un quarto della somma stanziata. Ma per ottenere il resto, dovrà attuare le riforme su cui si è impegnata. Nessuna riparazione, niente soldi.

Sono inoltre previsti aggiornamenti periodici sui progressi compiuti con la Commissione Europea. Un governo guidato da Mario Draghi avrebbe maggiori possibilità di riformare il Paese rispetto ad un governo di estrema destra, ad esempio.

La Banca Centrale Europea potrebbe essere riluttante ad aiutare l’Italia

Infine, l’incertezza politica in Italia probabilmente complicherà le discussioni sul nuovo meccanismo anti-frammentazione della BCE che dovrebbe essere formalizzato quest’estate. La Banca Centrale Europea cerca di limitare l'aumento dei tassi di interesse sul debito pubblico italiano per garantire la solvibilità del Paese. Ma gli oppositori di questo nuovo strumento troveranno argomenti.

Questa è la solita situazione in cui alcuni paesi del Nord Europa non vogliono trovarsi: garantire bassi tassi di interesse per l’Italia, qualunque sia il colore politico del governo italiano. Non vogliono dare carta bianca a nessuna politica economica d'Oltralpe. Inoltre, i tassi di interesse italiani sono aumentati il ​​giorno della crisi politica, il 14 luglio, per poi scendere leggermente il giorno successivo.

Una cosa è certa: la BCE non vorrà continuare ad acquistare il debito pubblico italiano senza la garanzia che il governo stia attuando una politica economica che ritiene favorevole alla crescita. Nel 2018, quando il governo populista, euroscettico e dissoluto, sostenuto dal Movimento Cinque Stelle e dalla Lega, salì al potere, i tassi di interesse sui titoli a 10 anni salirono dal 2% al 3,50% in poche settimane.

Successivamente la Banca Centrale Europea non ha fatto più nulla. Perché ha ritenuto che questo aumento del tasso fosse economicamente giustificato. Rendere il debito più caro era anche il modo migliore per far capire agli italiani per quale politica economica votare.