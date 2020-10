Italia, presto nuove restrizioni per contenere Covid

Movimenti limitati

La prima bozza di decreto prevede inoltre, ove si verifichino “situazioni di assemblea, la chiusura al pubblico dopo le ore 21” di strade e piazze. Sarà inoltre “fortemente consigliato a qualsiasi persona fisica di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o domicilio, salvo comprovate esigenze di lavoro o studi, per motivi di salute, per situazioni di emergenza o per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili in questo Comune ”. In tal senso, il governo di Giuseppe Conte sta valutando anche il ripristino del divieto di viaggiare tra le regioni.