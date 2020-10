2 molto grave, una è incinta

Spaventoso incidente la scorsa notte a Genova, nel quartiere Quezzi, in Piazzetta Pedegoli. Un giovane si è schiantato contro la macchina, schiacciando un gruppo di ragazzi. Quattro sono rimaste ferite, comprese due ragazze di 16 e 17 anni – una incinta – in condizioni molto gravi. Uno dei due rischia l’amputazione della gamba. Le due ragazze sono ricoverate a Villa Scassi e San Martino.

Il giovane autista è stato identificato dagli agenti della sezione incidenti della polizia municipale. Gli inquirenti pensano a come precederlo.

Da quanto ricostruito, questa non era la prima volta che il pilota impazziva per le corse su strada con la sua BMW. Ieri sera ha perso il controllo della macchina ed è finito in piazza. Nella collisione ha investito uno scooter e un gruppo di giovani, anche minorenni, che stavano chiacchierando. Durante l’incidente lo scooter ha preso fuoco e alcuni residenti sono scesi in strada per spegnere le fiamme e fornire assistenza. L’autista è tornato sulla strada ed è fuggito. Nella fuga, però, ha perso la targa con cui è stato identificato e rintracciato.

Il giovane, 23 anni, è stato trovato verso le quattro del mattino non lontano da casa sua. È stato testato per la tossicologia ei risultati dovrebbero arrivare entro la giornata. Secondo alcuni testimoni, c’erano più persone in macchina, motivo per cui la procura Daniela Pischetola ha chiesto alla polizia municipale di proseguire le indagini. Gli agenti della Sezione infortuni hanno trovato l’auto parcheggiata sotto la casa del giovane ed è stata sequestrata. Il ragazzo aveva le chiavi della macchina in tasca.

